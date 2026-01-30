«Παρὰ θῖν’ ἁλός»: Ο Τάσος Μαντζαβίνος επιστρέφει στη γενέθλια γη του Φαλήρου

Οι κατασκευές - παιχνίδια

Ο αυθόρμητος χαρακτήρας του χειροποίητου

«Δεν είναι τόπος μνήμης με τη στενή, βιογραφική έννοια, αλλά εσωτερικό τοπίο που δεν έπαψε ποτέ να τον συγκροτεί. Εκεί, δίπλα στο νερό, στα πρώτα του χρόνια, το βλέμμα μαθαίνει να μετρά τον χρόνο αλλιώς: με ρυθμούς, με επαναλήψεις, η θάλασσα γίνεται αίσθηση», σημειώνει ο επιμελητής στον κατάλογο της έκθεσης στην Γκαλερί Σκουφά, Γιώργος Μυλωνάς, για να συμπληρώσει πως «oi γνώριμες πια φιγούρες του Μαντζαβίνου — ναυτικοί, βαρκάρηδες, σώματα σε καΐκια, γυναίκες που περιμένουν, άνεμοι που ευνοούν ή διώχνουν — συνθέτουν ένα υδάτινο σύμπαν, μέσα στο οποίο στέκουν μέσα στο νερό όπως στέκεται κανείς μπροστά σε κάτι που τον ξεπερνά. Από τον Όμηρο αλιεύει την αίσθηση του ορίου: το παρὰ θῖν’ ἁλός (στην ακροθαλασσιά) ως σημείο όπου η πράξη αναστέλλεται και η μοίρα βαραίνει. Από τη λαϊκή παράδοση και τον Καραγκιόζη κρατά τη χειροποίητη μορφή, μια απλότητα που αντέχει την αδρότητα, μια παιδικότητα όχι ως ύφος αλλά ως τρόπος».Τα έργα του Τάσου Μαντζαβίνου φαίνονται άλλοτε μεγαλοπρεπή, στιβαρά και με το τραγικό στοιχείο να υπερτερεί, άλλοτε ενέχουν έντονα το στοιχείο του παιχνιδιού:«Οι κατασκευές-παιχνίδια δεν τις νοώ ως παιχνίδια, παρότι έχουν αναφορές σε αυτά που έφτιαχνα μικρός με διάφορα υλικά, όπως ξύλα-πέτρες-χαρτόνια και οτιδήποτε άλλο μου κινούσε την προσοχή. Είχε δει μάλιστα κάποτε αυτοσχέδιες κατασκευές τζόγου πάνω σε καρότσι, δηλαδή μπάλες μικρές που έπρεπε να καταφέρεις να μπουν σε τρύπες ή πορτάκια. Φθαρμένες εικόνες παιδικής ηλικίας παράλληλα με το τραύμα μου, που καταγράφησαν στο Νέο Φάληρο που μεγάλωσα από 4 ετών και που σήμερα δεν γνωρίζω αν ήταν πραγματικότητα ή σε όνειρο».Όλα αυτά συνδέονται, βέβαια, με τις προσωπικές του αντιλήψεις και την πρόσληψη της τέχνης ως κάτι άμεσα συνδεδεμένο με το στοιχείο των arts and crafts: «Το “δέσιμο” του τραύματος με την ελαφρότητα οφείλεται ίσως στο ότι πρέπει να πιστεύω ότι ο ζωγράφος είναι και μάστορας-χειρώναξ. Άλλο σημείο αναφοράς ήταν οι μάστορες-επιπλοποιοί που θαύμαζα το πως χειρίζονταν τα εργαλεία και τους παρατηρούσε στη γειτονιά. Είναι λοιπόν εκ του φυσικού η ανάγκη της εκφραστικότητας μου μέσα από τη χειροναξία-ένας δηλαδή τρόπος να πλησιάζω την παιδική μου έκφραση που εμπεριέχει το τραύμα», καταλήγει ο καλλιτέχνης.Αυτός ο αυθόρμητος χαρακτήρας του χειροποίητου, που θέλει να αποπνέουν τα έργα του δίνοντας την αίσθηση ότι φτιάχνονται εκείνη τη στιγμή, μπροστά μας, είναι κεντρικός στην τέχνη του Μαντζαβίνου: σαν να θέλει να μας εισαγάγει στο προσωπικό του εργαστήρι. Ταυτόχρονα, όμως, αποκαλύπτουν τις διαφορετικές του πτυχές: Μαζί με το βιωματικό και προσωπικό στοιχείο και το ονειρικό, που διαπερνά την τέχνη του και δεν μπορούμε να μην τον ρωτήσουμε τι ενέπνευσε ένα αγαπημένο μας έργο από την έκθεση, «Το Σπίτι κοντά στη θάλασσα», που παραπέμπει άμεσα στους ονειρικούς πίνακες του Σαγκάλ.Συμφωνεί μαζί μας ότι το συγκεκριμένο έργο και η ζωγραφική του πράγματι καθορίζονται σε υπέρτατο βαθμό από τα όνειρα και τη φαντασία του.«Αφού σκαλίσω την προσωπική μου μνήμη από συναίσθημα-μυρωδιά-συναίσθημα-εικόνα, βρίσκω την ταυτότητα του κάθε έργου, η μνήμη και η πραγματικότητα παράγουν έμπνευση και έργο. Κάθε τοπίο που ζωγραφίζω πρέπει να ενεργοποιεί τη μνήμη και τη φαντασία. Γιατί δεν έχω ταξιδέψει ποτέ από θάλασσα, δεν μπαίνω σε καράβι και το καλοκαίρι που συνδέεται με αυτή δεν το αγαπώ» καταλήγει σχολιάζοντας έργα που δεν μπαίνουν σε λόγια και απαιτούν τη ζωντανή σύνδεση μαζί τους, μέσα από την επίσκεψη στην έκθεση, στη Gallery Skoufa, που διαρκεί μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2026.