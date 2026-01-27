Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Sivert Høyem: Ο δημοφιλής ερμηνευτής από τη Νορβηγία έρχεται στην Αθήνα για συναυλία
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί και ποια μέρα ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων
Η φωνή των Madrugada, ο δημοφιλής Νορβηγός καλλιτέχνης Sivert Høyem έχει συμπεριλάβει την Αθήνα στους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στο πλαίσιο της οποία θα δώσει μια συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
Μετά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων άλμπουμ του «On an Island» (2024) και του ολοκαίνουργιου «Dancing Headlights» (2025), ο Høyem επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σκανδιναβικής μουσικής. Τα τραγούδια του ξεχωρίζουν για την ωμή, μελαγχολική ομορφιά τους, θυμίζοντας τα απέραντα βόρεια τοπία της πατρίδας του, ενώ οι ζωντανές του εμφανίσεις είναι τόσο έντονες όσο και αξέχαστες.
Στις 23 Ιανουαρίου 2026, κυκλοφόρησε το «The Best Of», μια συλλογή που συγκεντρώνει τα σημαντικότερα κομμάτια της σόλο καριέρας του, από γνωστές επιτυχίες μέχρι τα πιο προσωπικά κομμάτια όπου η φωνή του στέκεται μόνη στο προσκήνιο. Το άλμπουμ δεν είναι απλώς μια συλλογή, αλλά το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη του οποίου το έργο συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων με μια μοναδική μουσική ταυτότητα, αποτυπώνοντας όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την ατμόσφαιρα, τις ιστορίες και τη διακριτικά σκοτεινή ομορφιά που τον χαρακτηρίζει. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο ψηφιακά παγκοσμίως και θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο στην Ελλάδα από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
Το 2026 σηματοδοτεί και μια σειρά από επετείους για τον Høyem, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Δύο από τα σόλο άλμπουμ του, τα «Lioness» και «Exiles», κλείνουν δέκα και είκοσι χρόνια αντίστοιχα, ενώ ο ίδιος γιορτάζει τα 50ά του γενέθλια. Πέρα όμως από τους αριθμούς, αυτή η περιοδεία αποτελεί έναν φόρο τιμής σε μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική και σε έναν καλλιτέχνη που μπορεί να γεμίσει έναν χώρο με μία και μόνο νότα.
Μαζί με τη σταθερή του μπάντα, ο Sivert Høyem θα ταξιδέψει το κοινό στις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του: από ολοκαίνουργιο υλικό έως διαχρονικά τραγούδια όπως τα «Prisoner of the Road», «Moon Landing», «Into the Sea» και το εμβληματικό «Majesty» των Madrugada.
Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Tετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 12:00 ΕΔΩ
