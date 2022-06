Δήμος Αθηναίων: Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο σε όλη την πόλη

Κλείσιμο

Σε μια μεγάλη, ζωντανή σκηνή πολιτισμού που θα φιλοξενεί παραστάσεις μουσικής και θεάτρου μεταμορφώνεται η Αθήνα. Από τις 18 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου οδιοργανώνειγια μικρούς και μεγάλους,για το κοινό, σε 17 διαφορετικές γωνιές της πόλης.» είναι ο τίτλος του θερινού αυτού πολιτιστικού προγράμματος που διαμορφώθηκε μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απήθυνε ο Δήμος Αθηναίων προς όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι και κατέθεσαν τις προτάσεις τους.Τα θέατρα Κολωνού και Γκράβας, τα Άλση Παγκρατίου και Προμπονά, ο Λόφος Λαμπράκη, οι Πλατείες Αυδή, Κουμουνδούρου, Βικτωρίας, Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών, Πλυτά και Αγίας Μαρίνας Θησείου, οι κήποι του Κέντρου Τεχνών στο πάρκο Ελευθερίας και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο σταθμό Λαρίσης, τα γήπεδα Κονίνστρας στα Πετράλωνα και Ελληνορώσων και στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη είναι τα σημεία που θα φιλοξενήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις.Από αυτό το πολιτιστικό ταξίδι στις γειτονιές της πόλης δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία συμπράττουν με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και υπόσχονται στο κοινό ξεχωριστές μουσικές βραδιές.Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει για πρώτη φορά τον πολιτισμό στην οθόνη των κινητών μας με ένα κλικ. Όλες οι τρέχουσες και μελλοντικές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, πολιτιστικά νέα, μουσεία, venues φτάνουν στο χέρι μας γρήγορα και εύκολα μέσα από τοκαι app που μας ενημερώνουν κάθε στιγμή για το τι τρέχει στην πόλη και στη γειτονιά μας.Ο Δήμαρχος Αθηναίωνμε αφορμή την έναρξη του προγράμματος δήλωσε: “Ο πολιτισμός είναι αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο. Να βγούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να διασκεδάσουμε στα άλση, στα θέατρα και στις πλατείες της γειτονιάς μας, με την οικογένειά μας, τους φίλους μας και τις παρέες μας. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε με το νέο μας πρόγραμμα “Όλη η Αθήνα μια σκηνή”, στηρίζοντας και πάλι, όπως κάναμε την περίοδο της πανδημίας, τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε υπέροχα Αθηναϊκά πολιτιστικά καλοκαίρια!”1η Δημοτική Κοινότητα22 Ιουνίου | Μουσική παράσταση με το Petros Klampanis Trio23 Ιουνίου | Συναυλία με την Irene Skylakaki25 Ιουνίου | Συναυλία με τη Ρίτα Αντωνόπουλου και τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη26 Ιουνίου | Athens Big Band featuring Alex Affolter: An evening of swing!21 Ιουνίου | «Παπαδιαμάντης: Αφηγήσεις απ’ τον Γιώργο Καραμίχο»26 Ιουνίου | Συναυλία με τον Λευτέρη Γρηγορίου και Τα Κρουστά της Τάκη23 Ιουνίου | Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων2 Ιουλίου |Μήδεια του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη από την Εφηβική ΘεατρικήΟμάδα «Εμείς και Εμείς»2η Δημοτική Κοινότητα2 Ιουλίου | Συναυλία με τους USURUM3 Ιουλίου | Συναυλία με τους J Sinoband & Sailing Driftwood4 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια «Θεομύθοι του Ολύμπου»5 Ιουλίου | Συναυλία με το μουσικό σχήμα One Note Stand6 Ιουλίου | Συναυλία με τον Μοnsieur Minimal6 Ιουλίου | Μουσική παράσταση με τη Μάρθα Μεναχέμ7 Ιουλίου | Παιδική θεατρική διαδραστική παράσταση «Αισωπομαχίες» από την ομάδα«Μικρός Νότος»8 Ιουλίου | Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα με τους Ελένη Ροδά, Γιώργο Γιαννόπουλο,Δημήτρη Κανέλλο, Γιώργο Ζαμπέτα9 Ιουλίου | Συναυλία με το Εργαστήριο Eλληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων10 Ιουλίου | Συναυλία με την Χριστίνα ΜαραγκόζηΠλατεία Πλυτά,Παγράτι15 Ιουλίου | Συναυλία με το συγκρότημα Μεσογειακή Μπάντα3η Δημοτική Κοινότητα18 Ιουνίου | Παιδικό μιούζικαλ «Το κλειδί της μουσικής πολιτείας» από τη θεατρική ομάδα«ΤΑ ΜΗΛΑΡΑΚΙΑ»19 Ιουνίου | Μουσική παράσταση «Μια παρέα είμαστε» με τους Γιάννη Νικολάου,Δέσποινα Αδάμη, Τάσο Ζαφειρίου & Χρ. Κωττάκη20 Ιουνίου | Συναυλία με τον Νεκτάριο Σφυράκη21 Ιουνίου | Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων4 Ιουλίου | Swinging with the Athens Big BandΠλατεία Αγίας Μαρίνας, Θησείο22 Ιουλίου |Συναυλία με το συγκρότημα «ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ»Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων23 Ιουλίου | «Σσς! Η Αθήνα Κοιμάται..». Site Specific Theatre Performance από την ομάδα Μπιπ4η Δημοτική Κοινότητα12 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ» του Joe Osborne14 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια «Ειρήνη» του Αριστοφάνη απότην ομάδα The Young Quill15 Ιουλίου | Μουσική παράσταση «Οι Άγγελοι της Σμύρνης». Η συγγραφέας ΔιδώΣωτηρίου, η φωτογράφος Νέλλη Σουγιουλτζόγλου και η στιχουργός ΕυτυχίαΠαπαγιαννοπούλου «συναντιούνται» επί σκηνής με την Ζωή Παπαδοπούλου16 Ιουλίου | Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων με τους φιναλίστ του15ου Masterclass Διεύθυνσης Ορχήστρας με τη συμμετοχή νέων σολίστ17 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Παλιές Ιστορίες και Συγκινήσεις που μοιάζουν ΣήμεραΑνοησίες»18 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια «Ο αργαλειός της Ανατολής» απότην ομάδα Εργαστήριο Ονείρου19 Ιουλίου | Συναυλία με αφορμή τη Μικρασιατική Καταστροφή με το Εργαστήρι ΕλληνικήςΜουσικής Δήμου Αθηναίων και την Μπέττυ Χαρλαύτη20 Ιουλίου | Μουσική παράσταση με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη21 Ιουλίου |Θεατρική παράσταση «Συλλέκτης Αγγέλων», αφιερωμένη στην επέτειο των 100χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή22 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Νέα απ’ τον Θερβάντες»23 Ιουλίου | Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου24 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Το καρέ του έρωτα»25 Ιουλίου | Μουσικοθεατρική παράσταση «Τα άνθη της καταστροφής»27 Ιουλίου | Μουσικοθεατρική παράσταση «Οι Παστρικές» από το Θέατρο Τέχνης30 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς»31 Ιουλίου | Συναυλία της Δημοτικής Αθηναϊκής Εστουδιαντίνα Σμύρνης &Κωνσταντινουπόλεως «Ο Παναγής Βαϊνδιρλής – Τα Πολιτάκια» με τησυμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών27 Ιουνίου | Συναυλία με τους Κωστή Χρήστου, Ελένη Ροδά, Λιζέτα Νικολάου και ΓιάννηΘωμόπουλο29 Ιουνίου | Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια «Θεομύθοι του Ολύμπου»30 Ιουνίου | Θεατρική παράσταση «Τίνος είσαι εσύ» από την ομάδα Vice Versa1 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι5η Δημοτική Κοινότητα23 Ιουνίου | Παιδική θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» του ΚάρλοΓκολντόνι24 Ιουνίου | Μουσικοθεατρική παράσταση «Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατικήκαταστροφή». Ερμηνεύουν Τίνα Τράκου & Νίκος Κρητικός.25 Ιουνίου | Μουσικοχορευτική παράσταση «Από τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά»από το Λαογραφικό Εργαστήρι «Χοροστάσι»28 Ιουνίου | Συναυλία με τον Πασχάλη. Special guest η Μπέσσυ Αργυράκη.5 Ιουλίου | Συναυλία της Δημοτικής Αθηναϊκής Εστουδιαντίνας Σμύρνης &Κωνσταντινουπόλεως «Ο Παναγής Βαϊνδιρλής – Τα Πολιτάκια» με τησυμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών6 Ιουλίου | Μουσική παράσταση «Κύκλε εσύ του έρωτα» με θεατροποιημένη ποίηση τουΆγγελου Μοσχονά. Τραγούδι: Νάντια Καραγιάννη7 Ιουλίου | Θεατρική παράσταση «Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του ΙάκωβουΚαμπανέλλη10 Ιουλίου | #pamegrava Music Fest: Λάμδα / Φώτης Σιώτας/ Kadinelia11 Ιουλίου | #pamegrava Music Fest: Τheodore / Whereswilder / Sillyboy’s Ghost Relatives12 Ioυλίου | #pamegrava Music Fest: Dzingovic / Sophie Lies27 Ιουνίου | Συναυλία με την Ιουλία Καραπατάκη28 Ιουνίου | Συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό29 Ιουνίου | Συναυλία με την Στέλλα Κονιτοπούλου30 Ιουνίου | Θεατρική παράσταση «Προμηθέας και Επιμηθέας»1 Ιουλίου | Συναυλία με τον Γιώργο Νικηφόρου - Ζερβάκη2 Ιουλίου | Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων7 Ιουλίου | Συναυλία με την Κωνσταντίνα14 Ιουλίου | Συναυλία με τους Μαρίνα Βλαχάκη και Γιώργο Γερολυμάτο21 Ιουλίου | Συναυλία με τους Χρήστο Παπαδόπουλο (Τα παιδιά απ’ την Πάτρα) & Γιώργο Σαρρή(ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ)25 Ιουλίου | Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου ΑθηναίωνΠεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη (στο ύψος της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης)8 Ιουλίου | Συναυλία με τη Νεφέλη ΦασούληΠλατεία Βικτωρίας18 Ιουνίου | Συναυλία με το συγκρότημα «Τα Πέρα Πλάσματα alive»7η Δημοτική Κοινότητα17 Ιουλίου | Συναυλία με τους FABULOUS VIΓήπεδο Μπάσκετ Ελληνορώσων26 Ιουλίου | Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη27 Ιουλίου | Συναυλία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη28 Ιουλίου | Moυσική παράσταση για μικρούς και μεγάλους «Ο γύρος του κόσμου σε 80ημέρες. Ο Καραγκιόζης συναντά τον Βερν!» Με τον Ηλία Καρελλά και τουςBurger Project29 Ιουλίου | Swinging with the Athens Big BandΏρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00Ώρα έναρξης παιδικών παραστάσεων: 20:30