Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Επιστρέφει ζωντανά με ποικιλία παραστάσεων και σημαντικούς καλλιτέχνες

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Λίντα Καπετανέα





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η καρδιά της τέχνης του χορού θα χτυπήσει για ένα ακόμη καλοκαίρι στηνμε επίκεντρο τοπου θα διεξαχθεί. Στην φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστούν 31 συνολικά παραγωγές, από εγχώριες αλλά και ξένες ομάδες, πολλές από τις οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.«Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι;» είναι ο τίτλος του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το οποίο περιλαμβάνειαλλά και ένατο οποίο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χορού όσο και στους κατοίκους. Οι δε παραστάσεις του, που θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική Σκηνή (Main Stage) του Αμφιθεάτρου Κάστρου Καλαμάτας, στην Κεντρική και την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, στο Black Box και στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία χορευτικών ειδών, απόκαιμέχρικαιΚαλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και από η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία θα «διηγηθούν» ιδιαίτερες ιστορίες χρησιμοποιώντας την δύναμη της γλώσσας του σώματος με στόχο να περάσουν τοπως η ανθρώπινηκαι διαδραστικότητα αποτελούν σημαντικά κομμάτια της επιβίωσης αλλά και της ευημερίας.«Εμείς, στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, λόγω της θερινής περιόδου κατά την οποία λαμβάνει χώρα το Φεστιβάλ και λόγω των διαθέσιμων υποδομών μας, επιμένουμε να αξιοποιούμε στο έπακρο τις καλές προϋποθέσεις που μας προσφέρονται για τη δια ζώσης επαφή με το κοινό. Το πετύχαμε πέρυσι και θα το προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και φέτος, καθώς θεωρούμε ότι η εμπειρία παρακολούθησης μιας παράστασης με φυσική παρουσία, είναι αναντικατάστατη» υπογράμμισε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλστην σημερινή διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος υπογραμμίζοντας στη συνέχεια την εξαιρετική συνεργασία που υπήρξε με τους κρατικούς και δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς.Να θυμίσουμε πως τον Απρίλιο το, οκαι ηυπέγραψαν μια προγραμματική σύμβαση η οποία εξασφαλίζει την διοργάνωση του Φεστιβάλ για την επόμενη τριετία τόσο σε οικονομικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο αλλα και την χρονική και τοπική επέκτασή του και την παγγκόσμια προβολή του.«Τα προηγούμενα 26 χρόνια, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με σκληρή, επίμονη δουλειά και ευφάνταστες προτάσεις, κατάφερε να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην τέχνη του Χορού. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής, της 27ης διοργάνωσης, έχει τη σφραγίδα της ποιότητας που φέρει η υπογραφή της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Λίντας Καπετανέα και της ομάδας των συνεργατών της, με στόχο να συνεχίσει να αποτελεί έναν θεσμό εξαιρετικά σημαντικό για το Χορό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό» ανέφερε στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού και ΑθλητισμούΑπό την πλευρά του, ο δήμαχος Καλαμάταςέκανε λόγο για «ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός που προβάλλει την Καλαμάτα αλλά και τη Μεσσηνία σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας παράλληλα, όχι ως ένα ακόμη καλλιτεχνικό δρώμενο αλλά ως πρωταγωνιστής, στον πολιτιστικό ουρανό της πατρίδας μας» ενώ ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσουχαρακτήρισε το Φεστιβάλ Χορού ως «πρεσβευτή της όμορφης πόλης της Καλαμάτας στο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας».(Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας και Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)To Φεστιβάλ ανοίγει φέτος τις πόρτες του στις 16 Ιουλίου με το έργο Möbius της ομάδας ακροβατών και χορευτών Compagnie XY από τη Γαλλία, σε χορογραφία του Rachid Ouramdane. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή παραγωγή η οποία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, μετά τις δύο παραστάσεις στην Καλαμάτα, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη.Στη συνέχεια εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι Far From the Norm, με το επαναστατικό έργο BLKDOG του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι Far From the Norm, εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.Ακολουθεί η The QDance Company του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Ο Onikeku και η ομάδα του, επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας. Στο έργο Re:INCARNATION παρακολουθούμε εννέα πολύ εντυπωσιακούς χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, να ακολουθούν μια διαδικασία μεταμόρφωσης απίστευτης έντασης, συνυφασμένης με την επιστροφή στις ρίζες του ρυθμού και της αυθεντικής εκφραστικής κίνησης.Τέλος, στην Κεντρική Σκηνή θα φιλοξενηθεί η δια ζώσης πρεμιέρα του έργου Stones and Bones από την ομάδα RootlessRoot, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει προηγηθεί η κινηματογραφημένη εκδοχή του στο Onassis Channel στο ΥouTube. Στο Stones and Bones, τέσσερις ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής του Βασίλη Μαντζούκη, και τα μαρμάρινα γλυπτά των Peter Randall-Page δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.(Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής που ονομάζεται από φέτος Black Box, θα ξεκινήσει με τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τα ντουέτα Cornered της Faizah Grootens, Re-call της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, Feeling Good με αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου σε χορογραφία Diego Tortelli και Fine Lines που χορογραφεί η Roser López Espinosa.Ακολουθούν το έργο One More Thing του Ισραηλινού Adi Boutrous, το DEN.TRO της Maria Fonseca από την Πορτογαλία και η Ευαγγελία Ράντου με το Ǝ V A: το νέο σόλο της γνωστής χορεύτριας παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα.Στη συνέχεια θα δούμε την ελληνική πρεμιέρα του ντουέτου Zeppelin Bend της Κατερίνας Ανδρέου, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2020. Ακολουθούν το νέο έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου Nadja – Who am I? που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ και το Through the Grapevine, της ομάδας not standing του Βέλγου Alexander Vantournhout, ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών. Τέλος, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένη Oona Doherty από την Ιρλανδία, παρουσιάζει το Hope Hunt and the Ascension into Lazarus που κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού.Στην Κεντρική Πλατείας της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν 16 υπαίθριες παραστάσεις σε οκτώ βραδιές χορού, όλες με δωρεάν είσοδο. Στο καθιερωμένο πλέον βραδινό ραντεβού στις 21:00 στην πλατεία, θα δούμε:17.07: Tο έργο LIOV του Diego Sinniger από την Ισπανία και το έργο SAHASRARA απόσπασμα της Maria Fonseca από την Πορτογαλία.18.07: Το έργο You Wonder What I See των Ελένη Ρόμπερτς από την Ελλάδα και Solal Mariotte απο τη Γαλλία και το έργο Know It All με τον Jos Baker από το Ηνωμένο Βασίλειο.19.07: Το έργο Enter Illusion του Κώστα Τσουκαλά ή Phoenix και το έργο WHATEVERISTRENDINGNOW με την Lívia Balážová από τη Σλοβακία.21.07: Το Φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με τρεις επαγγελματικές σχολές χορού, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μαθήτριες της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου και της επαγγελματικής σχολής χορού ΑΚΤΙΝΑ. Πρόκειται για τα έργα Επανάσταση του σώματος με τη Λασάντρα Τσύπι, Φάσμα Περιορισμού με την Ασπασία Κυραδενίδου και Οργανώνοντας την απαισιοδοξία με την Άννα Μαρία Καρούνου.22.07: Tο έργο Bowling Ball με τον Alexander Vantournhout και το Ορλάντο της Λαμπρινής Γκόλια.23.07: Το έργο Hito με τους Akira Yoshida και Chey Jurado από την Ισπανία.24.07: Το έργο Articulated Dynamics της Ειρήνης Αποστολάτου και το Κάθε πολύτιμη στιγμή (απόσπασμα) του Αλέξανδρου Ελ Γκρέκο.25.07: Το έργο There Is A Place με την Πετρίνα Γιαννάκου και το Us με τον Arias Fernandez της The Jokerz Company, από την Ισπανία.Τα έργα LIOV του Diego Sinniger και Know it all του Jos Baker θα παρουσιαστούν επίσης στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.Ένας από τους βασικούς στόχους του Φεστιβάλ είναι η διοργάνωση σεμιναρίων χορού για επαγγελματίες αλλά και για όλους όσους αγαπούν τον χορό, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες.Στα σεμινάρια για σπουδαστές και επαγγελματίες χορευτές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, συνεχίζεται η στρατηγική του Φεστιβάλ που προβλέπει την εκπαίδευση των χορευτών μέσω της εντατικής και σε βάθος έρευνας καθώς και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης τεχνικής. Το φετινό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από δύο βασικά σεμινάρια και πέντε masterclasses.Ειδικότερα, τα επαγγελματικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, είναι τα εξής:Physicology με τον Jos Baker.Mindcross με την Lívia Balážová.Tα masterclasses:Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive με τον Akira Yoshida.Sensitive Skills με τον Chey Jurado.Masterclass με την Adila Omotosho της The QDance Company.Fighting Monkey Practice - Coordinations με τον Jozef Fruček.Fighting Monkey Practice - From the other side με την Λίντα Καπετανέα.Μία νέα πρωτοβουλία που προωθεί φέτος το Φεστιβάλ με στόχο τoν καλλιτεχνικό διάλογο είναι η εκδήλωση, ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σε σπουδαστές των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό δρώμενο με συνοδεία μουσικής στο οποίο οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να παρουσιάσουν στην κοινότητα τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης στην κίνηση και τον χορό, μέσα σε ένα λεπτό. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ώρα 17:00.Εκτός από το πρόγραμμα για επαγγελματίες, συνεχίζονται τα προγράμματα και τα εργαστήρια χορού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, με έμφαση στις μικρές και μεγάλες ηλικίες, σε όλη την οικογένεια και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση.Ειδικότερα, τα πέντε εργαστήρια και σεμινάρια κίνησης για τους κατοίκους της Καλαμάτας είναι τα εξής:-Εργαστήρι χορού με τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για παιδιά και εφήβους 5-18 ετών-Εργαστήρι χορού με τίτλο ΓΙΑΜ! για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου-Εργαστήρι κίνησης για ηλικίες άνω των 50 («50+») από την Πηνελόπη Μωρούτ-Εργαστήρι κίνησης για ηλικίες άνω των 70 («70+») από την Βιτόρια Κωτσάλου-Εργαστήριο για ΑμεΑ σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και τις Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, Ειρήνη Κουρούβανη και Βιβή Χριστοδουλοπούλου. Το εργαστήριο διεξάγεται επίσης με τη συνεργασία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)Ψηφιακή έκθεση παιδικής ζωγραφικής σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής ΤέχνηςTο Φεστιβάλ Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για δεύτερη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 8ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Καθημερινοί Ήρωες, που πραγματοποίησε το Μουσείο διαδικτυακά.Στο φετινό παιδικό διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης η Καλαμάτα ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς δύο νικητές και δύο διακριθέντες, από το σύνολο των 6000 συμμετεχόντων, προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.Οι δύο νικητές είναι:1o βραβείο: Ελευθερία Χάικου – ΣΤ΄ Δημοτικού2ο βραβείο: Γεώργιος Δήλες – Β΄ ΔημοτικούΟι δύο διακριθέντες είναι:Χρήστος Ρισβάνης – Ειδικά ΣχολείαΠαναγιώτης-Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – ΝήπιοΌλα έργα των παιδιών 4-15 ετών από τη Μεσσηνία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν σε ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Καθημερινοί Ήρωες, που θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου.Με αφορμή την έκθεση “Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου” του Μουσείου και την επέτειο της επανάστασης του 1821, παιδιά από τον Νομό Μεσσηνίας αποτύπωσαν και ζωγράφισαν τον δικό τους Καθημερινό Ήρωα! Τα παιδιά θα μπορούν να δουν τους «Ήρωές» τους να παρουσιάζονται ψηφιακά στο κοινό, σε οθόνες στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.