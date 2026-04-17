ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η λιανική Denny, η πολυπόθητη Ε.Ο., ο Τάκης ο Θωμάς και το άτακτο στέλεχος

• Όποιος μπορεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές, ίσως ήδη έχει αρχίσει να συνθέτει εικόνα. Όπως και να έχει μείνετε συντονισμένοι. Γιατί εδώ θα ειπωθούν όλα. Στο newsauto και στην Πίσω Κίνηση.

• Τα πρόσωπα πέρα της οικογενείας, σε οποιαδήποτε θέση, μπορούν να αλλάξουν, να απολυθούν, να παραιτηθούν…

• Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν... οικογενειακές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αποφάσεις, σχέσεις και ισορροπίες. Και το μόνο σταθερό είναι η… οικογενειακή επιχείρηση, εφόσον δεν αποφασίσει η οικογένεια (ή δεν την αποφασίσουν απο το εργοστάσιο) να αποχωρήσει ή να πουλήσει.

• Ναι, οι Κινέζοι κινούνται δυναμικά και διεκδικούν χώρο μεθοδικά. Όμως η πραγματικότητα της αγοράς δεν γράφεται μόνο από νέους παίκτες.

• Το 2026, αλλά και το 2027, δεν θα είναι δύο απλά χρονιές. Θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τον κλάδο σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου, ούτε επιχειρηματικά και φυσικά ούτε δημοσιογραφικά.

• Η αγορά και οι άνθρωποί της οφείλουν να είναι έτοιμοι για αποκαλύψεις που θα ταράξουν τα δεδομένα. Αφορούν πρόσωπα, εταιρείες και ισορροπίες που για χρόνια έμοιαζαν ακλόνητες. Και όταν λέμε συγκλονιστικές, το εννοούμε.

• Κάθε εβδομάδα φτάνουν δεκάδες email με πληροφορίες. Μέσα σε αυτά υπάρχουν γεγονότα, εντάσεις και καταστάσεις που εξελίσσονται πίσω από τις βιτρίνες. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν γράφουμε ό,τι φτάσει στα χέρια μας. Φιλτράρουμε, διασταυρώνουμε και κρατάμε μόνο ό,τι στέκεται. Γιατί η αξιοπιστία για εμάς δεν είναι διαπραγματεύσιμη, όσο κι αν κάποιοι την αντιμετωπίζουν ελαφρά.

• Θα το πω ξανά, καθαρά και χωρίς υποσημειώσεις. Ό,τι φτάνει στο email της Πίσω Κίνησης ή στο τηλέφωνό της, μένει εκεί. Δεν εκτίθεται κανείς. Ποτέ. Αν συμβεί έστω και μία φορά, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η στήλη. Αυτό δεν μόνο μία προσωπική είναι υπόσχεση, είναι προσωπική δέσμευση.

• Οι πληροφορίες δεν έρχονται μόνο από μέσα. Έρχονται και απο τα ξένα. Και εκεί αρχίζει να σχηματίζεται μια εικόνα.

• Μαθαίνω ότι προς ώρας η υπόθεση BAIC παραμένει στον αέρα. Παρά τις διαβεβαιώσεις που ακούγονται, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει παραγγελία από την Ελλάδα. Ούτε ένα αυτοκίνητο.

• Και το Show me the money first είναι ο ύμνος των Κινέζων...

• Τα μόνα BAIC που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αφορούν μονάδες που έχει ήδη αποκτήσει η FMS.

• Αν η πραγματικότητα είναι διαφορετική, η πλευρά Denny έχει κάθε δυνατότητα να τοποθετηθεί. Η στήλη είναι ανοιχτή σε κάθε τεκμηριωμένη απάντηση. Γιατί ο διάλογος χτίζει εικόνα και σχέσεις.

• Όπως και τι γίνεται με τις εγκρίσεις των συγκεκριμένων αυτοκινήτων για τις οποίες -να θυμίσω- έκανε πίσω η FMS.

• Πάντως η Denny, κάνει κινήσεις να μπει άμεσα στη λιανική, αφου οι Renault – Dacia από το καλοκαίρι δε θα υπάρχουν στα κτίρια του Περιστερίου…

• Τα οποία μαθαίνω, οτι δε θα τα αξιοποιήσει προς ώρας ο Σκλαβενίτης για τον ίδιο. Οπότε παραμένουν ως έχουν τα δεδομένα, με ενοικίαση...

• Μαθαίνω λοιπόν για μία πρώτη επαφή με Μπακόπουλο και Italian Motion…

• ... και στα παραδίπλα γραφεία είναι φυσικά και οι υπόλοιποι του ομίλου…

• Και την θέλουν την υπερπολύτιμη Εθνική Οδό εκεί στη Νέα Κηφισιά - και δε θα θέλουν να τους λείψει από το καλοκαίρι (σταδιακά) - και μετά… (don't call me pls)

• Και μιας και αναφέρομαι σε δίκτυα, ο Φίσσερ μπαίνει όλο και περισσότερο σε δίκτυο Kosmocar: VW στην Φιλαδέλφεια, VW, Skoda, Audi στην Πάτρα και απο τον άλλο μήνα VW, Skoda συνεργείο -για αρχή- στην Υμηττού.

• Και μιας και ο λόγος για Kosmocar, βλέπω ότι πολλοί ξαφνιάστηκαν με Μπογέα. Αλλά έτσι είναι αυτά.

• Όπως μαθαίνω ότι χτύπησαν – ως αντικατάσταση- άνθρωπο του Πιπερίδη, ο οποίος δε το πήρε και πολύ καλά… Αλλά έτσι είναι αυτά.



• Και συνεχίζοντας για Kosmocar, μαθαίνω ότι το ενιαίο κομμάτι εμπορικό - after sales της VW που έχει ο Ζακ, ο Αραβάνης θέλει να το σπάσει. Οπότε εδώ και καιρό αναζητείται στέλεχος…

• Και η αναζήτηση στελέχους και στην Σιδηροκάστρου, συνεχίζεται...

• Γνωρίζω ότι πολλές φορές, αυτά που γράφονται δεν είναι πάντα ευχάριστα. Μπορεί να ενοχλούν, μπορεί να δημιουργούν εντάσεις. Όμως η αγορά δεν προχωρά με σιωπές. Προχωρά με αλήθειες. Και πάνω απ’ όλα, απαιτεί σεβασμό. Σεβασμό στη δουλειά του καθενός και σεβασμό και στη δική μας.

• Μαθαίνω από την αγορά μοτοσικλέτας για συγκεκριμένο... άτακτο στέλεχος, που προσπάθησε να δημιουργήσει κλίμα μη συμμετοχής εταιρειών, ώστε να μην γίνει η έκθεση μοτοσικλέτας - η οποία και έγινε και έσκισε.

• Με πείραξε πολύ αυτή η… κινητοποίηση που πήγε να γίνει, κι ας μην έχω καμία σχέση με την έκθεση μοτοσικλέτας, παρα μόνο δημοσιογραφική με το newsMOTO.

• Όμως, το θέμα λύθηκε με διευκρινήσεις, από αυτόν που έπρεπε -και πρέπει- οπότε δε δίνω συνέχεια και δε γράφω ονόματα… (don’t call me pls)

• Το team Τ. Θεοχαρακης, Θ. Σταματόπουλος και Μαρίας Θ. - και η υπόλοιπη ομάδα δείχνει να τα… σπάει!

• Η δεύτερη θέση του Μαρτίου δείχνει δουλίτσα (εστω και με δύο ουσιαστικά αυτοκίνητα) και πλέον και στο leasing… Και θα υπάρξει και συνέχεια, όπως μαθαίνω.

• Καθυστερήσεις πάλι στα της Ford και δεν είναι ωραίο... Ο Νοταράς καλείται να διαχειριστεί τη δύσκολη - με ένα μοντέλο ουσιαστικά- εμπορική καθημεριμότητα, αλλά και το εσωτερικό κλίμα.

Ηρθε στο e-mail μας – pisokinisi@newsauto.gr Να ’ναι καλά μια ισπανική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει συνεργασίες σχεδόν με όλες τις μάρκες αυτοκινήτου... από το χρήμα που δίνει για την εισαγωγή των οχημάτων μέχρι την πώληση με χρηματοδότηση στον τελικό πελάτη. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και διαθέτουν αξιόλογα στελέχη.



Στο RAC έχουν αποκτήσει σημαντικό μερίδιο, με μεγάλα πιστωτικά όρια σε εταιρείες του κλάδου που πίνουν νερό στο όνομα τους και έχουν κάνει πέρα κάποιες άλλες που ήταν μονοπώλιο στο κλάδο και τους έπιναν το αίμα με τα πανωτόκια — κάτι που θέλει προσοχή, σε περίπτωση που σκάσει κάποιος από αυτούς την έβαψαν. Οσο για τις εισαγωγικές που συνεργάζονται ποτέ δεν ξέρεις, αλλά ποιος να σκάσει; Συγγελιδης; Σπανός; BYD ; DACIA & Renault; Frey; ....λίγο δύσκολο αλλά όχι απίθανο. Συνεργάζονται ήδη με μεγάλους παίκτες της αγοράς, ενώ ουρά κάνουν οι εισαγωγικές που επιδιώκουν συνεργασία μαζί τους και προς το παρών δεν τα έχουν καταφέρει να τους πείσουν.



Το εμπορικό τους τμήμα είναι συνέχεια στις εκθέσεις κοντά στους συνεργάτες με καθημερινή παρουσία στα καταστήματα. Έχουν έναν εμπορικό που ακούει στο όνομα Δημήτρης που φαίνεται να κάνει όλο το παιχνίδι από τις εισαγωγικές μέχρι τους Racades που τον έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση... είναι το πουλέν των Ισπανών αλλά κάποιοι τον διεκδικούν...

• Στις αρχές Μαΐου ετοιμάζεται κάτι που δεν χωρά εύκολα σε ταμπέλες. Ένα φόρουμ για την οδική ασφάλεια που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα φέρει στο ίδιο τραπέζι την πολιτική ηγεσία, την αγορά και εκείνους που κινούνται καθημερινά στους δρόμους. Και ναι, όλα δείχνουν ότι θα δώσει το «παρών» και ο Πρωθυπουργός.

• Δεν μιλάμε για μία ακόμα εκδήλωση. Το newsauto Road Safety Forum στήνεται σε ένα από τα πιο σύγχρονα τηλεοπτικά στούντιο της χώρας, με ζωντανή μετάδοση και κοινό παρόν. Δηλαδή εκεί όπου η εικόνα, ο λόγος και η ουσία θα δοκιμαστούν σε πραγματικό χρόνο. Γιατί τα θέματα της οδικής ασφάλειας δεν αντέχουν ούτε καθυστερήσεις ούτε ωραιοποιήσεις.

• Οι δράσεις δεν σταματούν. Επεκτείνονται. Εκεί που υπάρχει ανάγκη, εκεί που υπάρχει απαίτηση από τον κόσμο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η αγορά δεν χρειάζεται άλλες σιωπές. Χρειάζεται παρεμβάσεις με περιεχόμενο και κατεύθυνση.

• Παρεμβατική, δυναμική και με ουσία. Όλα τα υπόλοιπα είναι για τα timelines και τα εύκολα χειροκροτήματα. Αυτό που ετοιμάζεται με το newsauto Forum Road Safety δεν έχει προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Και όσοι γνωρίζουν, ξέρουν καλά ότι εδώ δεν λέγονται πράγματα για να εντυπωσιάσουν.

• Ο κόσμος το ζητά. Και όταν το ζητά, κάποιοι οφείλουν να είναι εκεί. Και το ξέρετε οτι εμείς είμαστε και θα είμαστε!

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ

ΤΤ

• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247

• Το Off The Record email της Πίσω Κίνησης για ότι θέλετε – pisokinisi@newsauto.gr

ΣΤΙΓΜΕΣ

CAR OF THE YEAR & CAR - MOTO AWARDS 2026

Την αλλη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα - περισσότερες στιγμές απο τη μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας