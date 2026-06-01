Mercedes: Το κόλπο με τα ελαστικά και γιατί ο Αντονέλι κερδίζει
Ένα έξυπνο τρικ στην διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών βοήθησε την Mercedes να κυριαρχήσει στον Καναδά. Και μάλλον ευνόησε περισσότερο τον Αντονέλι έναντι του Ράσελ.
Ένα έξυπνο τρικ στην διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών βοήθησε την Mercedes να κυριαρχήσει στον Καναδά. Και μάλλον ευνόησε περισσότερο τον Αντονέλι έναντι του Ράσελ.
Όπως αποκάλυψε το Auto Motor und Sport η Mercedes χρησιμοποίησε στον Καναδά μία έξυπνα σχεδιασμένη ζάντα η οποία βοηθούσε στην ταχύτερη θέρμανση των εμπρος ελαστικών της W17.
Καθώς οι κανονισμοί του 2026 δίνουν ελευθερία επιλογής σχεδίου στο συγκεκριμένο τμήμα του τροχού, η κάθε ομάδα έχει φτιάξει το δικό της. Η Mercedes, λοιπόν, έχει καταφέρει με το δικό της σχέδιο να διοχετεύει σημαντικές ποσότητες θερμού αέρα από τα φρένα προς το εσωτερικό του ελαστικού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr