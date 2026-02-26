Απόψε η μεγάλη βραδιά του CAR OF THE YEAR και των CAR AWARDS 2026

Δέκα αυτοκίνητα πέρασαν στην τελική φάση. Δέκα προτάσεις που εκπροσωπούν διαφορετικές φιλοσοφίες, κατηγορίες και τεχνολογίες κίνησης. Από εξηλεκτρισμένα σύνολα μέχρι αποδοτικούς θερμικούς κινητήρες και από προσιτές λύσεις πόλης μέχρι προηγμένα SUV, η τελική δεκάδα αντικατοπτρίζει τη μετάβαση που βιώνει η αγορά. Από αυτά τα δέκα, ένα θα σηκώσει τον τίτλο του Ελληνικού Car of the Year 2026.

Η βραδιά κορυφώνεται με μια εκδήλωση που για πρώτη φορά γίνεται σε τέτοια κλίμακα στα ελληνικά δεδομένα. Μια δυναμική, πολυτελής, διοργάνωση στα βόρεια προάστια, με σκηνικό αντάξιο μεγάλων ευρωπαϊκών θεσμών. Ο χώρος, η παραγωγή, η αισθητική και η παρουσία ανθρώπων της αγοράς, στελεχών, εκπροσώπων εταιρειών και προσωπικοτήτων της mobility δημιουργούν ένα περιβάλλον που αλλάζει τον πήχη για αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Την μεγάλη βραδιά παρουσιάζει η Δημοσιογράφος, Παρουσιάστρια Ανθή Σαλαγκούδη.

Η βραδιά θα μεταδοθεί LIVE από το protothema.gr και το newsauto.gr, στις 18.30, όπου και θα ξεκινήσει