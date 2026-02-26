Απόψε η μεγάλη βραδιά του CAR OF THE YEAR και των CAR AWARDS 2026
Απόψε η μεγάλη βραδιά του CAR OF THE YEAR και των CAR AWARDS 2026

Απόψε το βράδυ η ελληνική αυτοκίνηση ζει τη δική της μεγάλη στιγμή. Το Ελληνικό Car of the Year 2026 αναδεικνύεται ανάμεσα σε όλα τα νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2025 στην Ελλάδα και κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μία χρονιά με έντονο ανταγωνισμό, τεχνολογικές εξελίξεις και σημαντικές αλλαγές στην αγορά.

Δέκα αυτοκίνητα πέρασαν στην τελική φάση. Δέκα προτάσεις που εκπροσωπούν διαφορετικές φιλοσοφίες, κατηγορίες και τεχνολογίες κίνησης. Από εξηλεκτρισμένα σύνολα μέχρι αποδοτικούς θερμικούς κινητήρες και από προσιτές λύσεις πόλης μέχρι προηγμένα SUV, η τελική δεκάδα αντικατοπτρίζει τη μετάβαση που βιώνει η αγορά. Από αυτά τα δέκα, ένα θα σηκώσει τον τίτλο του Ελληνικού Car of the Year 2026.

Η βραδιά κορυφώνεται με μια εκδήλωση που για πρώτη φορά γίνεται σε τέτοια κλίμακα στα ελληνικά δεδομένα. Μια δυναμική, πολυτελής, διοργάνωση στα βόρεια προάστια, με σκηνικό αντάξιο μεγάλων ευρωπαϊκών θεσμών. Ο χώρος, η παραγωγή, η αισθητική και η παρουσία ανθρώπων της αγοράς, στελεχών, εκπροσώπων εταιρειών και προσωπικοτήτων της mobility δημιουργούν ένα περιβάλλον που αλλάζει τον πήχη για αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Την μεγάλη βραδιά παρουσιάζει η Δημοσιογράφος, Παρουσιάστρια Ανθή Σαλαγκούδη.

Η βραδιά θα μεταδοθεί LIVE από το protothema.gr και το newsauto.gr, στις 18.30, όπου και θα ξεκινήσει

Εκτός από τον μεγάλο τίτλο του Car of the Year, θα απονεμηθούν και τα Car Awards 2026. Βραβεία που αναγνωρίζουν όσους ξεχώρισαν στην αυτοκίνηση και στη μοτοσυκλέτα. Μοντέλα, εταιρείες, πρωτοβουλίες και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την εικόνα της χρονιάς θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας βραδιάς αφιερωμένης στη σύγχρονη mobility.

Ο θεσμός του Ελληνικού Car of the Year έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αγορά. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι μια σφραγίδα κύρους για το αυτοκίνητο που θα επιλεγεί. Είναι μια στιγμή που συμπυκνώνει δοκιμές, συγκρίσεις, αξιολογήσεις και μήνες προετοιμασίας.

Απόψε, λοιπόν, δεν αναδεικνύεται απλώς ένα αυτοκίνητο. Αναδεικνύεται η κατεύθυνση της αγοράς για τη νέα χρονιά. Και μαζί της, μια νέα εποχή για τις ελληνικές εκδηλώσεις αυτοκινήτου, με μια διοργάνωση που δείχνει ότι ο θεσμός περνά σε άλλο επίπεδο.

