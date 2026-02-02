Τα μυστικά του Toyota GR GT
Τα μυστικά του Toyota GR GT

Το νέο και πολλά υποσχόμενο υπεραυτοκίνητο της Toyota κρύβει εκπλήξεις που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς την οδήγηση.

Το Toyota GR GT αποκαλύφθηκε στο κοινό κατά την 2026 Tokyo Auto Salon. Η Toyota έδειξε πλήρη αποδόμηση του αμαξώματος, που αποκάλυπτε κινητήρα, κιβώτιο και ανάρτηση, καθώς και μια γυμνή πλατφόρμα που ανέδειξε τα έξυπνα μηχανικά στοιχεία του μοντέλου.

Το GR GT φέρει έναν twin-turbo V8 4,0 λίτρων με 641 ίππους, σε συνδυασμό με οπίσθιο κιβώτιο 8 σχέσεων τύπου transaxle και ηλεκτρικό μοτέρ. Ο κινητήρας μοιράζεται κάποιες αρχιτεκτονικές ομοιότητες με τον τρικύλινδρο G16E-GTS του GR Corolla, όπως η διάμετρος κυλίνδρου και ο σχεδιασμός cam phaser, αλλά διαθέτει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Οι εγχυτήρες καυσίμου βρίσκονται πλέον στην κορυφή της κυλινδροκεφαλής δίπλα στα μπουζί, υπάρχει μία μόνο μεγάλη αλυσίδα χρονισμού, ενώ η διαδρομή του εμβόλου είναι μικρότερη. Ο κινητήρας διαθέτει σύστημα dry-sump με επτά αντλίες και τεράστιες σωληνώσεις, ενώ οι twin-turbos ψύχονται με νερό-σε-αέρα intercoolers, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σοβαρό μηχανικό σύνολο.

Η ισχύς μεταδίδεται μέσω carbon-fiber torque tube σε οπίσθιο κιβώτιο 8 σχέσεων τύπου πλανητικού, με πολυπλακιδικό συμπλέκτη αντί για μετατροπέα ροπής. Σε αντίθεση με ένα κλασικό DCT ή χειροκίνητο κιβώτιο, το πλανητικό σύστημα λειτουργεί με έναν μόνο άξονα και η ισχύς εξέρχεται μόνο από το πίσω μέρος.

Για την ομαλή μετάδοση στους πίσω τροχούς, χρησιμοποιείται αντίθετος γρανάζι και εξωτερικός άξονας που τροφοδοτεί το διαφορικό, κρατώντας το σύνολο ελαφρύ και συμπαγές. Το ηλεκτρικό μοτέρ ενσωματώνεται στον συμπλέκτη, απλοποιώντας περαιτέρω τη διάταξη.



Το πλαίσιο είναι κυρίως αλουμινένιο, ενώ ορισμένα panels, όπως η οροφή, οι πόρτες και το καπό, κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο carbon fiber για μείωση βάρους. Τα χυτά αλουμινένια στοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως, συμπεριλαμβανομένων των θόλων ανάρτησης, των δοκών και της οροφής, και φαίνεται ότι έχουν συγκολληθεί αντί να χρησιμοποιηθούν κόλλες.

Η ανάρτηση είναι απλή και αποδοτική, με διπλά ψαλίδια σε όλους τους τροχούς και σφυρηλατημένα αλουμινένια ψαλίδια, ενώ οι πίσω σύνδεσμοι βρίσκονται σε double shear για μεγαλύτερη ακαμψία. Η ρύθμιση anti-dive και anti-squat διασφαλίζει σωστή δυναμική συμπεριφορά.

Το GR GT φαίνεται απλό, αλλά η σχεδίαση υποδεικνύει ώριμη και προσεγμένη μηχανική. Το μοντέλο αποτελεί συνέχεια της παράδοσης της Toyota να χρησιμοποιεί τα halo cars ως πλατφόρμα πειραματισμού με υλικά και τεχνολογίες. Η χρήση χυτού αλουμινίου και προηγμένων κατασκευαστικών τεχνικών υποδηλώνει ότι η Toyota στοχεύει σε υψηλή ακαμψία, ελαφρύ βάρος και άριστη οδηγική συμπεριφορά, χωρίς υπερβολική πολυπλοκότητα.
