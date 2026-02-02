Τα μυστικά του Toyota GR GT

Οι εγχυτήρες καυσίμου βρίσκονται πλέον στην κορυφή της κυλινδροκεφαλής δίπλα στα μπουζί, υπάρχει μία μόνο μεγάλη αλυσίδα χρονισμού, ενώ η διαδρομή του εμβόλου είναι μικρότερη. Ο κινητήρας διαθέτει σύστημα dry-sump με επτά αντλίες και τεράστιες σωληνώσεις, ενώ οι twin-turbos ψύχονται με νερό-σε-αέρα intercoolers, αποτελώντας ένα ιδιαίτερα σοβαρό μηχανικό σύνολο.

Η ισχύς μεταδίδεται μέσω carbon-fiber torque tube σε οπίσθιο κιβώτιο 8 σχέσεων τύπου πλανητικού, με πολυπλακιδικό συμπλέκτη αντί για μετατροπέα ροπής. Σε αντίθεση με ένα κλασικό DCT ή χειροκίνητο κιβώτιο, το πλανητικό σύστημα λειτουργεί με έναν μόνο άξονα και η ισχύς εξέρχεται μόνο από το πίσω μέρος.