Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Με τεχνητή νοημοσύνη το νέο Nissan ProPILOT
Με τεχνητή νοημοσύνη το νέο Nissan ProPILOT
Προηγμένα συστήματα ελέγχου και τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει η νέα γενιά του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης ProPILOT.
Όπως ανακοίνωσε η Nissan, το αναβαθμισμένο σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης «ProPILOT» θα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης μέσα σε πόλεις. Το σύστημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016 σε μοντέλα της εταιρείας, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες σε αυτοκινητόδρομο, όπως η διατήρηση του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδας και της προεπιλεγμένης απόστασης από προπορευόμενο. Το 2019, η έκδοση «ProPILOT 2.0» απέκτησε τη δυνατότητα αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, υποβοήθησης του οδηγού κατά τη διαδρομή και τη δυνατότητα να «προβλέπει» ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.
Τώρα, στην τρίτη και πιο εξελιγμένη του γενιά του, το σύστημα φιλοδοξεί να φτάσει σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στα μοντέλα της Nissan να κινούνται αυτόνομα και σε αστικό περιβάλλον. Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνει 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου. Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «Nissan Ground Truth Perception», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.
Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissan θα αξιοποιήσει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της βρετανικής εταιρείας Wayve. Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στο «ProPILOT» την ικανότητα «να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να προβλέπει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».
Η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας του λογισμικού επιτρέπει να «ανταποκρίνεται άμεσα σε αιφνίδιες αλλαγές των συνθηκών, εξασφαλίζοντας ότι δρα με ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο», όπως ανακοινώθηκε. Από τη Nissan τονίζεται, επίσης, ότι, σε αντίθεση με άλλες λύσεις, η συγκεκριμένη τεχνολογία «κατανοεί πώς εξελίσσεται ένα ολόκληρο οδηγικό σενάριο, αντί να αντιδρά απλώς σε μεμονωμένα αντικείμενα».
Η εμπορική διάθεση του νέου συστήματος αναμένεται να αρχίσει από το 2027, αρχικά μόνο για επιλεγμένα μοντέλα της στην ιαπωνική αγορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη δοκιμές αξιολόγησης και επίδειξης του συστήματος στους δρόμους του Τόκιο, με έναν στόλο πρωτοτύπων αμιγώς ηλεκτροκίνητων Ariya που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα.
Τώρα, στην τρίτη και πιο εξελιγμένη του γενιά του, το σύστημα φιλοδοξεί να φτάσει σε νέο επίπεδο, επιτρέποντας στα μοντέλα της Nissan να κινούνται αυτόνομα και σε αστικό περιβάλλον. Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνει 11 κάμερες, 5 αισθητήρες ραντάρ και έναν αισθητήρα LiDAR τοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου. Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «Nissan Ground Truth Perception», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.
Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissan θα αξιοποιήσει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της βρετανικής εταιρείας Wayve. Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στο «ProPILOT» την ικανότητα «να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να προβλέπει τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».
Η εμπορική διάθεση του νέου συστήματος αναμένεται να αρχίσει από το 2027, αρχικά μόνο για επιλεγμένα μοντέλα της στην ιαπωνική αγορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εταιρείας πραγματοποιούν ήδη δοκιμές αξιολόγησης και επίδειξης του συστήματος στους δρόμους του Τόκιο, με έναν στόλο πρωτοτύπων αμιγώς ηλεκτροκίνητων Ariya που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα