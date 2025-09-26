Με τεχνητή νοημοσύνη το νέο Nissan ProPILOT

Όπως ανακοίνωσε η Nissan, τοθα προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης μέσα σε πόλεις. Το σύστημα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016 σε μοντέλα της εταιρείας, επιτρέποντας, όπως η διατήρηση του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδας και της προεπιλεγμένης απόστασης από προπορευόμενο. Το 2019, η έκδοση «ProPILOT 2.0», υποβοήθησης του οδηγού κατά τη διαδρομή και τη δυνατότητα να «προβλέπει» ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης.Τώρα, στην τρίτη και πιο εξελιγμένη του γενιά του,, επιτρέποντας στα μοντέλα της Nissan. Όπως έγινε γνωστό, η νέα έκδοσή του περιλαμβάνειτοποθετημένο στην οροφή του αυτοκινήτου. Ο τελευταίος θα εντάσσεται στο τεχνολογικό πακέτο «Nissan Ground Truth Perception», ανιχνεύοντας αντικείμενα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κάμερες και λειτουργώντας αποτελεσματικά ακόμη και τη νύχτα.Για το λογισμικό λειτουργίας του νέου συστήματος η Nissanτης βρετανικής εταιρείας Wayve. Σύμφωνα με τους Ιάπωνες, αυτό επεξεργάζεται τα δεδομένα των καμερών και των αισθητήρων, παρέχοντας στο «ProPILOT» την ικανότητα «τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς οι δικές του ενέργειες και αντιδράσεις για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης θα επηρεάσουν το περιβάλλον».του λογισμικού επιτρέπει να «ανταποκρίνεται άμεσα σε αιφνίδιες αλλαγές των συνθηκών, εξασφαλίζοντας ότι δρα με ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο», όπως ανακοινώθηκε. Από τη Nissan τονίζεται, επίσης, ότι, σε αντίθεση με άλλες λύσεις, η συγκεκριμένη τεχνολογία «, αντί να αντιδρά απλώς σε μεμονωμένα αντικείμενα».Η εμπορική διάθεση του νέου συστήματος, αρχικά μόνο για επιλεγμένα μοντέλα της στην ιαπωνική αγορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι της εταιρείαςτου συστήματος στους δρόμους του Τόκιο, με έναν στόλο πρωτοτύπων αμιγώς ηλεκτροκίνητων Ariya που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα.