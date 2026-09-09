Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα

Βράζουμε τα Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε λίγο από το νερό του βρασμού και τα στραγγίζουμε.