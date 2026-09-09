Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα
Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα
Ψάχνετε ένα εύκολο και χορταστικό πιάτο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια; Τι καλύτερο από σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco με ντομάτα, τραγανό μπέικον και μπόλικη παρμεζάνα
Διαδικασία
Βήμα 1
Βράζουμε τα Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε λίγο από το νερό του βρασμού και τα στραγγίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Βήμα 1
Βράζουμε τα Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε λίγο από το νερό του βρασμού και τα στραγγίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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