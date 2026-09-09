Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα
CANTINA

Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα

Ψάχνετε ένα εύκολο και χορταστικό πιάτο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια; Τι καλύτερο από σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco με ντομάτα, τραγανό μπέικον και μπόλικη παρμεζάνα

Σπαγγέτι ολικής άλεσης με ντομάτα, μπέικον και παρμεζάνα
Διαδικασία

Βήμα 1
Βράζουμε τα Σπαγγέτι Ολικής Άλεσης De Cecco σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε λίγο από το νερό του βρασμού και τα στραγγίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης