Τρεις προορισμοί για ψάρι στη Νέα Αρτάκη

Μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Εύβοιας αποτελεί εξαιρετικό προορισμό για μίνι αποδράσεις από την Αθήνα. Ο πεζοδρομημένος παραλιακός της αέρας φιλοξενεί ψαροταβέρνες που απλώνουν τα τραπέζια τους πάνω στο κύμα. Η Νέα Αρτάκη γνώριζε από μεζέδες της θάλασσας πριν καν αρχίσει να τους σερβίρει στα παραθαλάσσια ουζερί της. Η πόλη δεν χρωστά μόνο το όνομά της στους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τη θάλασσα του Μαρμαρά και την Αρτάκη της Κυζίκου για να ριζώσουν δίπλα σε μια νέα θάλασσα, αλλά και στην θαλασσινή γαστρονομική της ταυτότητα.



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