Το πιάτο της εβδομάδας: Μοσχάρι γιουβέτσι στο TABLE by Molon Lave
CANTINA
το πιάτο της εβδομάδας TABLE by Molon Lave

Το πιάτο της εβδομάδας: Μοσχάρι γιουβέτσι στο TABLE by Molon Lave

Ένα γιουβέτσι που ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στην οικεία παραδοσιακή κουζίνα και τις σύγχρονες μαγειρικές τάσεις.

Το πιάτο της εβδομάδας: Μοσχάρι γιουβέτσι στο TABLE by Molon Lave

Ένα γιουβέτσι που ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στην οικεία παραδοσιακή κουζίνα και τις σύγχρονες μαγειρικές τάσεις.

Η ανανεωμένη Στοά Αρσάκειου άνοιξε ξανά τις πύλες της, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για το εμβληματικό κτίριο του Τσίλερ. Στην καρδιά της Αθήνας, το πρώτο αθηναϊκό food Hall θέτει στο επίκεντρο την ελληνική γαστρονομία. Εντός της στοάς, το TABLE by Molon Lave στρώνει στην κυριολεξία ένα μοναδικό μεγάλο τραπέζι εντός του εστιατορίου (εξ ου και η ονομασία του) προσφέροντας την αίσθηση ενός σύγχρονου ελληνικού μαγειρείου με γαστρονομικές ρίζες που τιμούν την παράδοση.

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