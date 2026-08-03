Καλοκαίρι στο ποτήρι: πέντε ελληνικά ροζέ που θα σας «μείνουν»
Καλοκαίρι στο ποτήρι: πέντε ελληνικά ροζέ που θα σας «μείνουν»
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που η κατανάλωση των ροζέ κρασιών αυξάνεται κατακόρυφα και εμείς επιλέξαμε πέντε ετικέτες από διαφορετικές περιοχές
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που η κατανάλωση των ροζέ κρασιών αυξάνεται κατακόρυφα. Για αυτό επιλέγουμε πέντε ροζέ από διαφορετικές γωνιές του ελληνικού αμπελώνα: Βοιωτία, Θεσσαλία, Εύβοια, Αμύνταιο και Πάρος. Όλα μένουν στο στόμα -και στο μυαλό-, το καθένα για τους δικούς του λόγους.
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