Η επιστήμη πίσω από την τέλεια μπουγάτσα

Πρώτα ξυπνάει η ακοή, με ένα λεπτό, σχεδόν εύθραυστο «κρακ» τη στιγμή που το μαχαίρι συναντά το χρυσαφένιο φύλλο. Ύστερα, η όραση με την εμφάνιση της ζεστής χρυσοκίτρινης κρέμας, απαλής και συνάμα σταθερής, ενώ το άρωμα του βουτύρου, της βανίλιας και της κανέλας θυμίζει πρωινά που ξεκινούν βιαστικά σε έναν πάγκο της Θεσσαλονίκης,διεγείροντας τη μύτη και ταυτόχρονα τη μνήμη.Για να φτάσει η μπουγάτσα σε αυτή την ισορροπία, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Μέσα στο ταψί, το νερό γίνεται ατμός και σηκώνει τα φύλλα, το άμυλο της κρέμας διογκώνεται, οι πρωτεΐνες αλλάζουν δομή και το βούτυρο χαράζει αόρατα σύνορα ανάμεσα στις λεπτές στρώσεις της ζύμης. Η γεύση συναντά τη φυσική και τη χημεία, ενώ μια τεχνική που ταξίδεψε μέσα από τόπους, μνήμες και γενιές εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε κάθε φούρνο.