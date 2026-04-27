Μήπως βάζετε λάθος τυρί στα ζυμαρικά; Τι ταιριάζει σε carbonara, μπολονέζ και puttanesca

Στα ζυμαρικά, μια κίνηση μπορεί να αλλάξει τα πάντα και αυτή δεν είναι άλλη από το τριμμένο τυρί. Πολλοί χρησιμοποιούμε μηχανικά παρμεζάνα σε κάθε πιάτο, όμως στην ιταλική κουζίνα η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Άλλο τυρί ταιριάζει σε μια carbonara, άλλο σε μια μπολονέζ και άλλο σε ένα απλό πιάτο με βούτυρο ή μανιτάρια. Παρμεζάνα, Γκράνα ή Πεκορίνο Ρομάνο; Κάθε τυρί έχει τον δικό του χαρακτήρα, τις δικές του εντάσεις και τον δικό του ιδανικό ρόλο στο πιάτο. Αν θέλετε τα ζυμαρικά σας να απογειωθούν, αξίζει να μάθετε ποιο διαλέγετε και γιατί.