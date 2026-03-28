Το Πάσχα του Cantina στην ορεινή Αρκαδία μέσα από 7 ταβέρνες
Το Cantina που κυκλοφορεί με το Πρώτο Θέμα αυτήν την Κυριακή 29 Μαρτίου, γιορτάζει το Πάσχα στην Αρκαδία: τη γιορτή της φωτιάς και τη βαθιά νοστιμιά μιας ισχυρής γαστρονομικής παράδοσης μαζί με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Στην καρδιά αυτού του ταξιδιού βρίσκονται επτά ταβέρνες. Επτά στάσεις που αποκαλύπτουν τον αυθεντικό Μοριά, μέσα από τις κουζίνες του. Η Κληματαριά στη Βυτίνα, ο Ιωσήφ στα Μαγούλιανα, η Τευθίς στη Δημητσάνα, το Τσιαχτάι στα Λαγκάδια, ο Κουμπούρης στο Λεβίδι, ο Βασιλικός στο Βαλτεσινίκο — χώροι που δεν σερβίρουν απλώς φαγητό, αλλά μεταφέρουν μια ολόκληρη κουλτούρα. Οι άνθρωποί τους ανοίγουν τις συνταγές τους και μαζί τους ανοίγουν και ένα κομμάτι από την ιστορία των χωριών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα