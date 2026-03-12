Τα βασικά τρόφιμα του σπιτιού: Τι αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια λίστα 61 βασικών προϊόντων στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Η συζήτηση γύρω από την ακρίβεια στα τρόφιμα επιστρέφει δυναμικά στην επικαιρότητα. Αφορμή αποτελεί η νέα κυβερνητική ανακοίνωση που σχετίζεται με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την πολεμική κατάσταση στο Ιράν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια λίστα 61 βασικών προϊόντων στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Πρόκειται για προϊόντα που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι: από ρύζι και μακαρόνια μέχρι γάλα, αυγά και ελαιόλαδο. Με άλλα λόγια, για τρόφιμα που αποτελούν τον πυρήνα της καθημερινής κουζίνας.

