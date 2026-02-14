French Kiss: το cocktail που ταιριάζει ιδανικά στον Άγιο Βαλεντίνο
Δροσερό, αρωματικό και bubbly, το French Kiss είναι από εκείνα τα cocktail που ταιριάζουν ιδανικά στον Άγιο Βαλεντίνο.

Δροσερό, αρωματικό και με φυσαλίδες που αρμόζουν σε γιορτή, το French Kiss είναι από εκείνα τα cocktail που ταιριάζουν ιδανικά σε μια ρομαντική βραδιά. Με βάση το βατόμουρο, το λεμόνι και το αφρώδες κρασί, είναι απλό, δροσερό και καταναλώνεται ευχάριστα

