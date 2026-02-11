Η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης: Μία πόλη, πολλές κουζίνες και ο κάμπος της
4ο Cantina Academy - 17 Φεβρουαρίου 2026 - Ένα γαστρονομικό πορτρέτο για τη Θεσσαλονίκη, από τις κουζίνες που τη διαμόρφωσαν μέχρι την παραγωγή που τη στηρίζει καθημερινά.
Η γαστρονομία μιας πόλης δεν είναι ποτέ μόνο θέμα συνταγών. Είναι ιστορία, μετακινήσεις πληθυσμών, εμπόριο, παραγωγή και καθημερινότητα. Στη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης, όλα αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι και αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε στο 4o Cantina Academy.
Τα κομμάτια που συνθέτουν τη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης
Η Θεσσαλονίκη δεν «έφτιαξε» γαστρονομία από το μηδέν αλλά τη συνέθεσε. Τη δανείστηκε, τη μετέφρασε, την ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά της και τελικά την έκανε ολόδική της, με τον τρόπο που μόνο μια πόλη-λιμάνι ξέρει: μέσα από τις μετακινήσεις των πληθυσμών, του εμπορίου, της εργασίας και της μνήμης. Αν ψάχνουμε τι κάνει τη Θεσσαλονίκη γαστρονομικά ξεχωριστή, η απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα πιάτο-σύμβολο, αλλά στη συνύπαρξη διαφορετικών εθίμων που έμαθαν να λειτουργούν μαζί, στο ίδιο τραπέζι.
