Ένα banana split και η νοσταλγία του «όταν θα πάμε κάπου»

Για τους Boomers και τους GenX υπήρχε (κάποτε) μία υπόσχεση που ήταν πρόσκληση αλλά και αφορμή για έξοδο. «Όταν θα πάμε κάπου». Μια φράση ή καλή δικαιολογία για να βρεθούν σε μία καφετέρια με θέα στην περατζάδα της κεντρικής πλατείας ή της θάλασσας.