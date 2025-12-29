Κεφτεδάκια γαλοπούλας με αρωματικό γλάσο από εσπρέσο

Τα κεφτεδάκια γαλοπούλας με το αρωματικό γλάσο από εσπρέσο είναι ένα διαφορετικό και πολύ νόστιμο ορεκτικό, που ταιριάζει αρμονικά σε ένα εορταστικό τραπέζι