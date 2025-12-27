Βασιλόπιτα κέικ με φιστίκια και γλάσο λευκής σοκολάτας
Αν αγαπάτε τη βασιλόπιτα κέικ τότε αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας γιατί το φιστίκι με τη λευκή σοκολάτα είναι ο απόλυτος συνδυασμός.
Διαδικασία
Βήμα 1
Κέικ: Χτυπάμε σε μεγάλο μπολ το βούτυρο με τη ζάχαρη και το μέλι με μίξερ για 3΄-4΄, μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, χτυπώντας να ενσωματωθούν. Ρίχνουμε εναλλάξ το αλεύρι και το γάλα σε δόσεις, ξεκινώντας και τελειώνοντας με το αλεύρι.
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
