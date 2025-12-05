Ελληνικά, παραδοσιακά και νόστιμα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Όσο και να μας αρέσει να δοκιμάζουμε έθνικ κουζίνες και να πειραματιζόμαστε με γεύσεις και υλικά, κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας νιώθουμε ότι επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Για να απολαύσουμε λοιπόν τη νοστιμιά της γαστρονομικής μας παράδοσης, αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαγειρέψουμε Σαρικόπιτες Κρήτης, Κόκκινη φασολάδα με λουκάνικο, Κόκορα κρασάτο με παραδοσιακά ζυμαρικά, Χορτόπιτες στο τηγάνι, Ζυγούρι με ρεβίθια στη γάστρα, και Πικάντικο φακόρυζο με σάλτσα από ταχίνι.

Από τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείπουν τα όσπρια που τα εντάσσουμε στο τραπέζι μας με διάφορους τρόπους: τα μαγειρεύουμε με δημητριακά, τα κάνουμε σούπες και πουρέδες, και τα βάζουμε σε πλούσιες σαλάτες με αλλαντικά ή παστά ψάρια.

Συνυφασμένες με την ελληνική παράδοση είναι όμως και οι πίτες. Από τα βουνά της Ηπείρου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Μακεδονία μέχρι τη Ρούμελη, οι πίτες αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό και την τοπική δημιουργικότητα. Κάθε περιοχή αναδεικνύει τα δικά της υλικά και τις παραδοσιακές τεχνικές, δημιουργώντας μοναδικές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά.