Πράσο: 20 συνταγές από πίτες και μαγειρευτά μέχρι σούπες, με το λαχανικό που νοστιμίζει τα πάντα

Με πρώτα ξαδέρφια του το κρεμμύδι και το σκόρδο, το πράσο είναι εξαιρετική πηγή μαγγανίου και διαιτητικών ινών, ενώ περιέχει και ελάχιστες θερμίδες. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β6 και C, φυλλικό οξύ, σίδηρο και ασβέστιο.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr