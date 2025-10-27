Πτι μπερ (petit beurre): Το μπισκότο των παιδικών χρόνων μετρά 140 χρόνια ιστορίας
Υπάρχουν μπισκότα που τρώγονται, κι άλλα που διηγούνται τον χρόνο. Τα πτι μπερ (petit beurre) ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία

Μας αρέσει να τα έχουμε κρυμμένα στο ντουλάπι. Νοσταλγούμε κάπου - κάπου τη γεύση τους. Σκέτα, βουτηγμένα στο γάλα ή στον καφέ, μονά ή διπλά «σαν σάντουιτς» που κρύβουν ανάμεσά τους κρέμα, σοκολάτα, μαρμελάδα, ακόμα και λουκούμι.

Τοποθετημένα επιμελώς σε μαμαδίστικα μπισκοτογλυκά, σπασμένα σε «μωσαϊκά», θρυμματισμένα σε παγωτά και κρέπες με σοκολάτα-μπανάνα. Αυτά είναι τα πτι μπερ των παιδικών μας χρόνων.

