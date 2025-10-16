Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2025: Χέρι με χέρι για καλύτερα τρόφιμα και ένα καλύτερο μέλλον

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16 Οκτωβρίου) υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι το φαγητό είναι ένας καθρέφτης των επιλογών και των συστημάτων που το παράγουν. Το φετινό σύνθημα του FAO, «Χέρι με χέρι για καλύτερα τρόφιμα και ένα καλύτερο μέλλον», αποτυπώνει τη σημασία της συνεργασίας σε μια εποχή όπου η τροφή βρίσκεται στο επίκεντρο κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.Η εικόνα του παγκόσμιου διατροφικού συστήματος παραμένει αντιφατική. Ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αυξήσει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε θρεπτική διατροφή. Την ίδια στιγμή, το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως δεν φτάνει ποτέ στο τραπέζι. Το ερώτημα δεν είναι πια αν παράγουμε αρκετά, αλλά πώς διαχειριζόμαστε αυτό που ήδη έχουμε.