Κέικ με κολοκύθα στην κούπα, έτοιμο σε 2′ – Η λύση για κάτι γλυκό και cozy όταν η ώρα είναι περασμένη
Όταν θέλουμε κάτι γλυκό, φτιάχνουμε αυτό: ένα κέικ κολοκύθας στην κούπα, αφράτο, αρωματικό και έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά.

Όσο το φθινόπωρο αρχίζει να μας τυλίγει και οι κολοκύθες κάνουν την εμφάνισή, εμείς βρίσκουμε αφορμή να τις βάλουμε σχεδόν παντού. Αντικαθιστούμε με χαρά τον απλό καφέ φίλτρου με ένα pumpkin spice latte, έχουμε πάντα μια κατσαρόλα με βελούδινη σούπα κολοκύθας να σιγοβράζει για το βραδινό — και, όταν θέλουμε κάτι γλυκό, φτιάχνουμε αυτό: ένα κέικ κολοκύθας στην κούπα, αφράτο, αρωματικό και έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
