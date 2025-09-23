ViBo Harvest Festival: Η μαγεία του τρύγου ζωντανεύει στον Πειραιά

Ένα φεστιβάλ που γιορτάζει την ελληνική αμπελουργία και ένα οινικό και γαστρονομικό ταξίδι σε τέσσερις περιοχές της χώρας μας φιλοξενεί από τις 29 Σεπτεμβρίου το ViBo Bistrot στον Πειραιά