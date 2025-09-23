ViBo Harvest Festival: Η μαγεία του τρύγου ζωντανεύει στον Πειραιά
Vibo Harvest Festival

ViBo Harvest Festival: Η μαγεία του τρύγου ζωντανεύει στον Πειραιά

Ένα φεστιβάλ που γιορτάζει την ελληνική αμπελουργία και ένα οινικό και γαστρονομικό ταξίδι σε τέσσερις περιοχές της χώρας μας φιλοξενεί από τις 29 Σεπτεμβρίου το ViBo Bistrot στον Πειραιά

Ο λόγος για το Vibo Harvest Festival, το οποίο θα διαρκέσει έναν μήνα, δίνοντας την ευκαιρία στους λάτρεις του καλού κρασιού να ταξιδέψουν γευστικά σε όλη την Ελλάδα και να ανακαλύψουν τις μοναδικές ποικιλίες και τις ιστορίες πίσω από κάθε περιοχή και κτήμα.

