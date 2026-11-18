Μια σειρά από ασυνήθιστους πέτρινους σχηματισμούς, που σχηματίζουν ακανόνιστους κύκλους και αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους, έχει τραβήξει την προσοχή στη δυτική Σαουδική Αραβία. Οι κατασκευές βρίσκονται ανατολικά της περιοχής Χάλι (Hali), στην επαρχία Αλ Κουνφούντα (Al-Qunfudhah), και εκτείνονται σε μια μεγάλη έκταση, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό μοτίβο που γίνεται ιδιαίτερα εμφανές από ψηλά.Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Press Agency – SPA), οι σχηματισμοί έχουν κατασκευαστεί από τοπικό ηφαιστειακό πέτρωμα και παρουσιάζουν διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρικές διατάξεις. Η εικόνα τους, όπως αποτυπώνεται στις αεροφωτογραφίες και στους χάρτες, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τον αρχικό σκοπό τους. Ο ιστορικός και ερευνητής Mohammed Al-Marhabi, μιλώντας στο SPA, εκτιμά ότι η διάταξη των λίθων και η γεωμετρική τους ακρίβεια υποδηλώνουν πως δεν πρόκειται για τυχαίους φυσικούς σχηματισμούς, αλλά για κατασκευές που δημιουργήθηκαν με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ανάμεσα στις πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται είναι η σύνδεσή τους με μαθηματικές ή αστρονομικές παρατηρήσεις.Το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν για την παρατήρηση των άστρωνΟ Al-Marhabi συνδέει την περιοχή με μια μακρά ιστορία ανθρώπινης εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εύφορη κοιλάδα αποτελούσε σημαντικό σημείο κατοίκησης και είχε ιστορικές συνδέσεις με τη Μέκκα. Ένα στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι, σύμφωνα με τον ερευνητή, δεν έχουν εντοπιστεί κοντά στους πέτρινους κύκλους κατοικίες ή ταφικοί χώροι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη χρήση τους.Έτσι, μία από τις εκτιμήσεις είναι ότι οι κατασκευές ενδεχομένως χρησίμευαν για την παρακολούθηση φυσικών φαινομένων, όπως οι κλιματικές μεταβολές, η εναλλαγή των εποχών και οι κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Η παρατήρηση της πορείας του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών θα μπορούσε να είχε πρακτική σημασία για τις παλαιότερες κοινότητες, ιδιαίτερα για όσες βασίζονταν στη γεωργία και εξαρτώνταν από την κατανόηση των εποχικών αλλαγών.Άγνωστη η ηλικία και οι κατασκευαστές τουςΠαρά τις εκτιμήσεις, παραμένουν αναπάντητα τα βασικότερα ερωτήματα: πότε δημιουργήθηκαν οι πέτρινοι κύκλοι, ποιοι τους κατασκεύασαν και ποια ήταν η πραγματική λειτουργία τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν κάποια από τις προτεινόμενες θεωρίες. Για τον λόγο αυτό, ο ερευνητής θεωρεί ότι απαιτείται εκτενέστερη αρχαιολογική μελέτη, ώστε να αποσαφηνιστεί η ιστορία των κατασκευών.Στην ίδια ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί και άλλα σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος. Ο Al-Marhabi έχει αναφερθεί στο νεκροταφείο Qouz Al-Shahid, το οποίο καλύπτει έκταση μεγαλύτερη των 250.000 τετραγωνικών μέτρων και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της επαρχίας Αλ Κουνφούντα. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί κάποια σύνδεση ανάμεσα στο συγκεκριμένο νεκροταφείο και τους μυστηριώδεις πέτρινους σχηματισμούς. Προς το παρόν, οι κύκλοι παραμένουν ένα ανεξιχνίαστο κομμάτι της ιστορίας της Σαουδικής Αραβίας, με την πραγματική τους χρήση να περιμένει ακόμη την απάντηση της αρχαιολογικής έρευνας.