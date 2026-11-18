Το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για να τηγανιστούν χιλιάδες πατάτες στα εστιατόρια των McDonald’s στη Βραζιλία δεν κατέληξε στα απορρίμματα. Αντίθετα, πήρε τον δρόμο για ένα από τα πιο γνωστά circuit του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ιντερλάγκος, όπου χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ που τροφοδότησε γεννήτριες του Grand Prix της Formula 1.Για το Grand Prix του Σάο Πάολο, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού οδηγήθηκαν σε διαδικασία ανακύκλωσης, με στόχο τη μετατροπή τους σε ανανεώσιμο καύσιμο. Ένα υλικό που μέχρι πρότινος είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στις κουζίνες των εστιατορίων βρήκε έτσι μια εντελώς διαφορετική αποστολή, αυτή τη φορά πίσω από τις εξέδρες και τα paddock της Formula 1.