πραγματικοί παράδεισοι βιοποικιλότητας. Επιστήμονες που εξερεύνησαν τις ατόλες Μπικάρ και Μποκάκ στα Νησιά Μάρσαλ εντόπισαν εντυπωσιακή ποικιλία ζωής και εκτιμούν ότι ενδέχεται να ανακάλυψαν δύο είδη που δεν έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.Οι ατόλες είναι δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς σχηματισμοί που περιβάλλουν μια ρηχή θαλάσσια περιοχή, γνωστή ως λιμνοθάλασσα. Συνήθως δημιουργούνται σταδιακά γύρω από ηφαιστειακά νησιά, καθώς αυτά βυθίζονται ή διαβρώνονται και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Οι Μπικάρ και Μποκάκ βρίσκονται στο βόρειο τμήμα των Νήσων Μάρσαλ, μακριά από κατοικημένες περιοχές και την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πρώτη απέχει περίπου 116 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη κατοικημένη ατόλη, ενώ η δεύτερη βρίσκεται ακόμη πιο απομονωμένη, σε απόσταση περίπου 385 χιλιομέτρων.Το 2023, ερευνητές από την Αρχή Θαλάσσιων Πόρων των Νήσων Μάρσαλ και το πρόγραμμα National Geographic Pristine Seas πραγματοποίησαν αποστολή στην περιοχή, προκειμένου να καταγράψουν τον φυσικό της πλούτο. Τα ευρήματά τους ήταν εντυπωσιακά, καθώς αποκάλυψαν οικοσυστήματα που παραμένουν σε εξαιρετική κατάσταση.