«Winnie» και «Όσκαρ»: Οι μυστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν μέλη του πληρώματος και δεν θες να ξέρεις

Οι εργαζόμενοι στα κρουαζιερόπλοια έχουν αναπτύξει τη δική τους κρυφή ορολογία, με ορισμένες λέξεις να περιγράφουν περιστατικά που κανένας επιβάτης δεν θα ήθελε να ζήσει