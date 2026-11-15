«Winnie» και «Όσκαρ»: Οι μυστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν μέλη του πληρώματος και δεν θες να ξέρεις
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«Winnie» και «Όσκαρ»: Οι μυστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν μέλη του πληρώματος και δεν θες να ξέρεις

Οι εργαζόμενοι στα κρουαζιερόπλοια έχουν αναπτύξει τη δική τους κρυφή ορολογία, με ορισμένες λέξεις να περιγράφουν περιστατικά που κανένας επιβάτης δεν θα ήθελε να ζήσει

«Winnie» και «Όσκαρ»: Οι μυστικοί κώδικες που χρησιμοποιούν μέλη του πληρώματος και δεν θες να ξέρεις
Όσοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο και απολαμβάνουν τις διακοπές τους εν πλω ενδέχεται κάποια στιγμή να παρατηρήσουν ότι τα μέλη του πληρώματος χρησιμοποιούν μεταξύ τους μια ιδιαίτερη ορολογία. Ορισμένες από τις λέξεις αυτές, ωστόσο, κρύβουν σημασίες που οι επιβάτες πιθανότατα θα προτιμούσαν να μη μάθουν ποτέ.

Οι μυστικοί κωδικοί που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στα κρουαζιερόπλοια ήρθαν στο φως και οι εξηγήσεις τους αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής στη θάλασσα.

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