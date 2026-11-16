Πρώην αντιπρόεδρος ΣτΕ για μεταφορά συντελεστών δόμησης: Δεν συμμερίζομαι την εκ προοιμίου άρνηση των δημάρχων
Πρώην αντιπρόεδρος ΣτΕ για μεταφορά συντελεστών δόμησης: Δεν συμμερίζομαι την εκ προοιμίου άρνηση των δημάρχων
Ο Χρήστος Ντουχάνης σε ανάρτησή του επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «μεταφορά συντελεστής δόμησης: ναι ή όχι»
Σε μια ανάρτηση στην οποία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «μεταφορά συντελεστής δόμησης: ναι ή όχι» προχώρησε ο πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ντουχάνης, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση έξι δημάρχων των βορείων προαστίων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στην ανάρτηση, ο κ. Ντουχάνης παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί το ΣτΕ απάντησε αρνητικά στην «αποζημίωση με συντελεστή δόμησης».
Συμπληρώνει, δε, ότι «την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων, και του φίλτατου της δικής μου πόλης, στον θεσμό της ΜΣΔ, δυσκολεύομαι πολύ να συμμεριστώ».
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;
Θα τσιμεντωθούν οι πλατείες, λένε κάποιοι. Θα βρούν τα παιδιά μας σπίτι, αντιτείνουν άλλοι. ΜΣΔ, λοιπόν. Τι είναι αυτό; Αμφιβάλλω αν όσοι ξιφουλκούν υπέρ ή κατά, ξέρουν την απάντηση.
Η ιδέα, λοιπόν, ήταν απλή και εμφανίστηκε πριν από 4 δεκαετίες: Όταν κάποιος βλέπει την ιδιοκτησία του να αδρανοποιείται για το γενικό καλό, πρέπει να αποζημιωθεί. Αν το ακίνητό του κηρύσσεται διατηρητέο, διότι "αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του '30", ή χαρακτηρίζεται από το σχέδιο πόλης ως παιδική χαρά, αυτός πρέπει να αποζημιωθεί. Αντί, όμως, να αποζημιωθεί με χρήματα, μπορεί να αποζημιωθεί με σ.δ., έλεγε ο νόμος που προέβλεψε τη ΜΣΔ. Ο ιδιοκτήτης, λοιπόν, θα έπαιρνε έναν τίτλο, κάτι σαν αξιόγραφο, που θα τού παρείχε το δικαίωμα να αποκτήσει ο ίδιος ζεστά τετραγωνικά κάπου αλλού, αφού το ακίνητό του είχε σχεδόν αχρηστευθεί. Έτσι, και πλατείες θα είχαμε και ο ιδιοκτήτης θα ήταν ικανοποιημένος.
ΟΧΙ, όμως, είπε το ΣτΕ, και πολύ σωστά! Μα γιατί, θα αναρωτηθεί κανείς. Διότι ο σ.δ. που αντιστοιχούσε στην παιδική χαρά, θα μπορούσε να μεταφερθεί οπουδήποτε, κατά προτίμηση δε, εκεί που το τετραγωνικό ήταν ακριβότερο. Άρα, η αξία όλων των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της Αθήνας ή της Β΄ Πειραιώς και όλων των διατηρητέων, θα μετατρέπονταν σε τετραγωνικά που θα προσγειώνονταν στο Ψυχικό ή την Εκάλη, χωρίς να υπάρχουν εκεί οι κατάλληλες πολεοδομικές προϋποθέσεις. Έτσι, ο συσσωρευμένος σ.δ. στις περιοχές αυτές, θα τους άλλαζε τα φώτα. Το ΣτΕ ποτέ δεν είπε ότι ο θεσμός της ΜΣΔ πάσχει καθαυτός. Είπε ότι η μεταφορά του σ.δ. "όπου νά'ναι", με τα κριτήρια του κάθε ιδιοκτήτη, ήταν αντίθετη με το 24 παρ. 2 Σ.
Ο μεταφερόμενος σ.δ. δεν δημιουργήθηκε από τον νόμο που προέβλεψε τη μεταφορά του, όπως έγινε, π.χ., με τον ΝΟΚ. ΥΠΗΡΧΕ και θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν δεν είχε δημιουργηθεί η παιδική χαρά. Είναι, όμως, αναξιοποίητος. Και ο νομοθέτης προέβλεψε καθορισμό Ζωνών Υποδοχής του. Τώρα πια, η μεταφορά δεν γίνεται όπου νά'ναι, αλλά σε περιοχές που έχουν σχεδιαστεί με μελέτη (ΣΜΠΕ), τα πορίσματα της οποίας υπόκεινται στις εγγυήσεις της διαβούλευσης. Είναι εσφαλμένος ο καθορισμός μιας ζώνης; Εμπρός να ανακαλύψουμε το λάθος. Αλλά την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων, και του φίλτατου της δικής μου πόλης, στον θεσμό της ΜΣΔ, δυσκολεύομαι πολύ να συμμεριστώ.
Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι κοινόχρηστοι χώροι, των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποζημιωθεί, είναι χώροι που δεν μας ανήκουν. Και όσοι καθόμαστε στα παγκάκια τους είμαστε κλεπταποδόχοι κοινωνικής ευημερίας. Δεκάδες ιδιοκτήτες κοινόχρηστων χώρων, που δεν έχουν αποζημιωθεί, προσφεύγουν κάθε χρόνο στο Στρασβούργο και δικαιώνονται, οπότε το Κράτος, δηλαδή εμείς, πληρώνουμε τον λογαριασμό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της πλατείας κοντά στο σπίτι μας, που εξακολουθεί να του ανήκει, θα πετύχει να του επιστραφεί το ακίνητό του. Και τότε η πλατεία θα χτιστεί. Και αυτό κανένα Πράσινο Ταμείο δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι.
Στην ανάρτηση, ο κ. Ντουχάνης παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί το ΣτΕ απάντησε αρνητικά στην «αποζημίωση με συντελεστή δόμησης».
Συμπληρώνει, δε, ότι «την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων, και του φίλτατου της δικής μου πόλης, στον θεσμό της ΜΣΔ, δυσκολεύομαι πολύ να συμμεριστώ».
Η ανάρτηση του πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ, Χρήστου Ντουχάνη
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;
Θα τσιμεντωθούν οι πλατείες, λένε κάποιοι. Θα βρούν τα παιδιά μας σπίτι, αντιτείνουν άλλοι. ΜΣΔ, λοιπόν. Τι είναι αυτό; Αμφιβάλλω αν όσοι ξιφουλκούν υπέρ ή κατά, ξέρουν την απάντηση.
Η ιδέα, λοιπόν, ήταν απλή και εμφανίστηκε πριν από 4 δεκαετίες: Όταν κάποιος βλέπει την ιδιοκτησία του να αδρανοποιείται για το γενικό καλό, πρέπει να αποζημιωθεί. Αν το ακίνητό του κηρύσσεται διατηρητέο, διότι "αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του '30", ή χαρακτηρίζεται από το σχέδιο πόλης ως παιδική χαρά, αυτός πρέπει να αποζημιωθεί. Αντί, όμως, να αποζημιωθεί με χρήματα, μπορεί να αποζημιωθεί με σ.δ., έλεγε ο νόμος που προέβλεψε τη ΜΣΔ. Ο ιδιοκτήτης, λοιπόν, θα έπαιρνε έναν τίτλο, κάτι σαν αξιόγραφο, που θα τού παρείχε το δικαίωμα να αποκτήσει ο ίδιος ζεστά τετραγωνικά κάπου αλλού, αφού το ακίνητό του είχε σχεδόν αχρηστευθεί. Έτσι, και πλατείες θα είχαμε και ο ιδιοκτήτης θα ήταν ικανοποιημένος.
ΟΧΙ, όμως, είπε το ΣτΕ, και πολύ σωστά! Μα γιατί, θα αναρωτηθεί κανείς. Διότι ο σ.δ. που αντιστοιχούσε στην παιδική χαρά, θα μπορούσε να μεταφερθεί οπουδήποτε, κατά προτίμηση δε, εκεί που το τετραγωνικό ήταν ακριβότερο. Άρα, η αξία όλων των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της Αθήνας ή της Β΄ Πειραιώς και όλων των διατηρητέων, θα μετατρέπονταν σε τετραγωνικά που θα προσγειώνονταν στο Ψυχικό ή την Εκάλη, χωρίς να υπάρχουν εκεί οι κατάλληλες πολεοδομικές προϋποθέσεις. Έτσι, ο συσσωρευμένος σ.δ. στις περιοχές αυτές, θα τους άλλαζε τα φώτα. Το ΣτΕ ποτέ δεν είπε ότι ο θεσμός της ΜΣΔ πάσχει καθαυτός. Είπε ότι η μεταφορά του σ.δ. "όπου νά'ναι", με τα κριτήρια του κάθε ιδιοκτήτη, ήταν αντίθετη με το 24 παρ. 2 Σ.
Ο μεταφερόμενος σ.δ. δεν δημιουργήθηκε από τον νόμο που προέβλεψε τη μεταφορά του, όπως έγινε, π.χ., με τον ΝΟΚ. ΥΠΗΡΧΕ και θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν δεν είχε δημιουργηθεί η παιδική χαρά. Είναι, όμως, αναξιοποίητος. Και ο νομοθέτης προέβλεψε καθορισμό Ζωνών Υποδοχής του. Τώρα πια, η μεταφορά δεν γίνεται όπου νά'ναι, αλλά σε περιοχές που έχουν σχεδιαστεί με μελέτη (ΣΜΠΕ), τα πορίσματα της οποίας υπόκεινται στις εγγυήσεις της διαβούλευσης. Είναι εσφαλμένος ο καθορισμός μιας ζώνης; Εμπρός να ανακαλύψουμε το λάθος. Αλλά την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων, και του φίλτατου της δικής μου πόλης, στον θεσμό της ΜΣΔ, δυσκολεύομαι πολύ να συμμεριστώ.
Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι κοινόχρηστοι χώροι, των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποζημιωθεί, είναι χώροι που δεν μας ανήκουν. Και όσοι καθόμαστε στα παγκάκια τους είμαστε κλεπταποδόχοι κοινωνικής ευημερίας. Δεκάδες ιδιοκτήτες κοινόχρηστων χώρων, που δεν έχουν αποζημιωθεί, προσφεύγουν κάθε χρόνο στο Στρασβούργο και δικαιώνονται, οπότε το Κράτος, δηλαδή εμείς, πληρώνουμε τον λογαριασμό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της πλατείας κοντά στο σπίτι μας, που εξακολουθεί να του ανήκει, θα πετύχει να του επιστραφεί το ακίνητό του. Και τότε η πλατεία θα χτιστεί. Και αυτό κανένα Πράσινο Ταμείο δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Ας το έχουν υπόψη τους όλοι.
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