Η NASA αποκαλύπτει την «κοσμική γάτα»: Το νεφέλωμα με το φωτεινό μάτι που βρίσκεται 7.500 έτη φωτός μακριά
Η NASA αποκαλύπτει την «κοσμική γάτα»: Το νεφέλωμα με το φωτεινό μάτι που βρίσκεται 7.500 έτη φωτός μακριά
Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες του Νεφελώματος της Κεφαλής της Γάτας, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές στο Hubble
Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες από ένα νεφέλωμα που βρίσκεται περίπου 7.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη και έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αφού θυμίζει μια γάτα με ένα φωτεινό μάτι.
Πρόκειται για το Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας (Cat's Head Nebula), το οποίο βρίσκεται μέσα στο πολύ μεγαλύτερο Νεφέλωμα της Τρόπιδος (Carina Nebula). Οι νέες εικόνες καταγράφηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στο υπέρυθρο φάσμα, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική σε σχέση με τις προηγούμενες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble στο ορατό φως.
Το όνομά του οφείλεται στο σχήμα του, καθώς θυμίζει μια γάτα που κάθεται με την πλάτη στραμμένη προς τη Γη. Το «κεφάλι» της φαίνεται να είναι γυρισμένο προς τα δεξιά, αποκαλύπτοντας ένα χαρακτηριστικό φωτεινό σημείο που μοιάζει με μάτι. Σύμφωνα με τη NASA, το κοκκινωπό φως που θυμίζει μάτι ενδέχεται να προέρχεται από ένα νεαρό άστρο, το οποίο παραμένει εν μέρει εγκλωβισμένο μέσα σε νέφη σκόνης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Πρόκειται για το Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας (Cat's Head Nebula), το οποίο βρίσκεται μέσα στο πολύ μεγαλύτερο Νεφέλωμα της Τρόπιδος (Carina Nebula). Οι νέες εικόνες καταγράφηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στο υπέρυθρο φάσμα, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική σε σχέση με τις προηγούμενες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble στο ορατό φως.
Το όνομά του οφείλεται στο σχήμα του, καθώς θυμίζει μια γάτα που κάθεται με την πλάτη στραμμένη προς τη Γη. Το «κεφάλι» της φαίνεται να είναι γυρισμένο προς τα δεξιά, αποκαλύπτοντας ένα χαρακτηριστικό φωτεινό σημείο που μοιάζει με μάτι. Σύμφωνα με τη NASA, το κοκκινωπό φως που θυμίζει μάτι ενδέχεται να προέρχεται από ένα νεαρό άστρο, το οποίο παραμένει εν μέρει εγκλωβισμένο μέσα σε νέφη σκόνης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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