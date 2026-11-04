Ξεχάστε τα σακιά με άμμο: Το αντικείμενο που υπάρχει ήδη στο σπίτι σας και μπορεί να το προστατεύσει από τις πλημμύρες
Ξεχάστε τα σακιά με άμμο: Το αντικείμενο που υπάρχει ήδη στο σπίτι σας και μπορεί να το προστατεύσει από τις πλημμύρες
Ένα απλό αντικείμενο που πιθανότατα υπάρχει ήδη σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό από τα παραδοσιακά σακιά με άμμο στην αντιμετώπιση πλημμυρών
Για δεκαετίες, τα σακιά με άμμο αποτελούσαν την πρώτη λύση που ερχόταν στο μυαλό για την προστασία των κατοικιών από τις πλημμύρες. Ωστόσο, νέα έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Hull στη Βρετανία δείχνει ότι ένα πολύ πιο απλό και οικονομικό υλικό, η μονωτική ταινία (duct tape), μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικότερο.
Η έρευνα έρχεται σχεδόν 20 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη Kingston upon Hull της Αγγλίας, στις 25 Ιουνίου 2007. Τότε, μέσα σε λίγες ώρες, έπεσαν περίπου 25 εκατοστά βροχής, ενώ μέσα σε μία ημέρα η περιοχή δέχθηκε ποσότητα νερού αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου μήνα. Το σύστημα αποστράγγισης της πόλης, το οποίο βασιζόταν σε αντλίες, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον όγκο του νερού. Περίπου 10.000 ακίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν και τα 98 σχολεία της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η έρευνα έρχεται σχεδόν 20 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη Kingston upon Hull της Αγγλίας, στις 25 Ιουνίου 2007. Τότε, μέσα σε λίγες ώρες, έπεσαν περίπου 25 εκατοστά βροχής, ενώ μέσα σε μία ημέρα η περιοχή δέχθηκε ποσότητα νερού αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου μήνα. Το σύστημα αποστράγγισης της πόλης, το οποίο βασιζόταν σε αντλίες, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στον όγκο του νερού. Περίπου 10.000 ακίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν και τα 98 σχολεία της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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