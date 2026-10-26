Πάνω από 23.000 σκουπίδια στις θερμές πηγές του Yellowstone: Πώς άλλαξε το χρώμα του διάσημου αξιοθέατου

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Περισσότερα από 23.000 αντικείμενα απορριμμάτων απομάκρυναν οι ομάδες του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026, σε μια χρονιά-ρεκόρ για τον καθαρισμό των γεωθερμικών περιοχών του. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν AirPods, λαστιχένιες πάπιες, οδοντικά μασελάκια, καπέλα, νομίσματα και μια κάρτα Uno.Η επιχείρηση καθαρισμού αφορά τους θερμοπίδακες, τις θερμές πηγές, τις λασπολεκάνες, αλλά και τα μονοπάτια και τους ξύλινους διαδρόμους γύρω από αυτά. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αισθητική εικόνα του πάρκου: τα ξένα αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν τη ροή του νερού, τη χημική σύσταση των πηγών και τους μικροοργανισμούς που τους χαρίζουν τα χαρακτηριστικά τους χρώματα. Σύμφωνα με το National Geographic, έως τις αρχές Οκτωβρίου η ομάδα γεωλογίας του Yellowstone είχε απομακρύνει περίπου 23.600 αντικείμενα απορριμμάτων, 10.700 πέτρες και κλαδιά, καθώς και 369 καπέλα. Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ, αν και οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι η αύξηση μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στις αποτελεσματικότερες μεθόδους συλλογής.AirPods, λαστιχένιες πάπιες και μία κάρτα UnoΗ λίστα των αντικειμένων που συγκεντρώθηκαν αποκαλύπτει πόσο διαφορετικά πράγματα καταλήγουν στις γεωθερμικές περιοχές του πάρκου. Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα ευρήματα ήταν πέντε AirPods, τρεις καρφίτσες της αεροπορικής εταιρείας Delta, μία κάρτα Uno, λαστιχένιες πάπιες, οδοντικά μασελάκια και ένα εισπνεόμενο φάρμακο. Οι εργαζόμενοι εντόπισαν επίσης καπάκια φακών φωτογραφικών μηχανών, λαστιχάκια μαλλιών, πιπίλες και δεκάδες άλλα αντικείμενα. Μαζί με τα σκουπίδια, οι ομάδες απομάκρυναν περίπου 10.700 πέτρες και κλαδιά, τα οποία μπορούν επίσης να φράξουν τις διόδους του νερού. Τα καπέλα ξεπέρασαν τα 360, ενώ η συλλογή περιλάμβανε και νομίσματα από διάφορες χώρες.Η Margery Price, τεχνικός φυσικών επιστημών στο πρόγραμμα γεωλογίας του πάρκου, ανέφερε στο National Geographic ότι μεγάλο μέρος των απορριμμάτων πιθανότατα καταλήγει εκεί κατά λάθος, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρασύρουν αντικείμενα που αφήνουν πίσω τους οι επισκέπτες. Το Yellowstone υποδέχθηκε περισσότερους από 4,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, με περιοχές όπως το Old Faithful και η λεκάνη Midway Geyser Basin να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της τουριστικής κίνησης.Πώς τα σκουπίδια μπορούν να αλλάξουν το χρώμα μιας θερμής πηγήςΗ ρύπανση δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των γεωθερμικών τοπίων. Τα ξένα υλικά μπορούν να φράξουν τις διόδους τροφοδοσίας των πηγών, να εμποδίσουν την απορροή του νερού και να μεταβάλουν τη χημική του σύσταση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα μικροπλαστικά και οι ουσίες που ενδέχεται να απελευθερώνουν, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τους μικροοργανισμούς που ζουν στα νερά και συμβάλλουν στη δημιουργία των εντυπωσιακών χρωμάτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Morning Glory Pool, μία από τις γνωστότερες θερμές πηγές του Yellowstone. Ονομάστηκε έτσι τη δεκαετία του 1880, λόγω του έντονου μπλε χρώματός της, που θύμιζε το ομώνυμο λουλούδι.Με την πάροδο των χρόνων, όμως, επισκέπτες έριχναν στο νερό νομίσματα, πέτρες, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα. Από τη δεκαετία του 1950, οι εργαζόμενοι του πάρκου αποκαλούσαν την πηγή ακόμη και «σκουπιδοτενεκέ». Τα αντικείμενα συσσωρεύονταν στα σημεία από όπου εισερχόταν το θερμό νερό, περιορίζοντας την κυκλοφορία του και συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την ανάπτυξη μικροοργανισμών με πορτοκαλί και κίτρινες αποχρώσεις, αλλοιώνοντας τη χαρακτηριστική μπλε όψη της πηγής.Η προσπάθεια αποκατάστασης που δεν έφερε πίσω το μπλεΤη δεκαετία του 1970, οι υπεύθυνοι του πάρκου προχώρησαν σε μερική άντληση του νερού της Morning Glory Pool, προκειμένου να αφαιρέσουν τα συσσωρευμένα αντικείμενα. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν αποκατέστησε πλήρως το αρχικό μπλε χρώμα. Η σημερινή εικόνα της πηγής διαφέρει αισθητά από εκείνη που εντυπωσίαζε τους πρώτους επισκέπτες της, με τις πορτοκαλί και κίτρινες αποχρώσεις να παραμένουν εμφανείς. Όπως επισημαίνει και η Υπηρεσία Γεωλογικής Έρευνας των ΗΠΑ (USGS), τα γεωθερμικά συστήματα του Yellowstone είναι ευαίσθητα στις αλλαγές της ροής του νερού και της χημικής τους σύστασης. Ακόμη και αντικείμενα που μοιάζουν ακίνδυνα, όπως ένα νόμισμα ή μια πέτρα, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όταν συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες.Για την απομάκρυνση των απορριμμάτων, οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες χρησιμοποιούν εργαλεία με μακριές λαβές, αρπάγες και ακόμη και καλάμια ψαρέματος με ειδικά άγκιστρα. Η εργασία γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι θερμές πηγές και το έδαφος γύρω τους μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Η περίπτωση του Yellowstone δείχνει ότι η προστασία ενός φυσικού τοπίου δεν αφορά μόνο την απομάκρυνση των σκουπιδιών από την επιφάνειά του. Σε ένα τόσο ευαίσθητο γεωθερμικό περιβάλλον, ακόμη και ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να επηρεάσει διεργασίες που χρειάζονται χρόνια για να αποκατασταθούν.