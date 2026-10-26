ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. - Στα 2,3 δισ. οι προσφορές και κουπόνι 4,75%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. - Στα 2,3 δισ. οι προσφορές και κουπόνι 4,75%
Κάτω από το 5% το κουπόνι λόγω ισχυρής ζήτησης, υπερκαλύφθηκε πάνω από 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με το οποίο βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές ομολόγων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το βιβλίο να κλείνει προ ολίγου και τις προσφορές να φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε πάνω από 4,6 φορές.
Η ισχυρή ζήτηση των επενδυτών επέτρεψε τη συμπίεση του spread ενώ το αρχικό εύρος κυμαινόταν στις 165-170 μονάδες βάσης, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,75%.
H ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.
Πηγή: newmoney.gr
Η ισχυρή ζήτηση των επενδυτών επέτρεψε τη συμπίεση του spread ενώ το αρχικό εύρος κυμαινόταν στις 165-170 μονάδες βάσης, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,75%.
H ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026. Το ομόλογο θα έχει ημερομηνία λήξης στις 2 Νοεμβρίου 2033, θα φέρει σταθερό επιτόκιο με ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό του ομίλου, μετά την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εντός δωδεκαμήνου, αν το επιθυμεί η εταιρεία, μπορεί να σηκώσει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ με νέο ευρωομολόγο.
Η επενδυτική βαθμίδα και οι χρήσεις των κεφαλαίωνΣημαντικό στοιχείο για την έξοδο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος. Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3, ενώ η S&P με BBB-. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν σταθερές προοπτικές.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητά του να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές και επενδυτικές του ανάγκες.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ενώ στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.
Πηγή: newmoney.gr
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