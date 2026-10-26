Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο
SPORTS
Μπορντό Οπαδοί

Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο

Παρά το γεγονός πως η ομάδα αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Γαλλίας, οι οπαδοί της Μπορντό συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο

Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο
Η Μπορντό μπορεί να βρίσκεται μακριά από τις ημέρες της δόξας της, όμως οι οπαδοί της αποδεικνύουν πως η αγάπη για την ομάδα δεν εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που την οδήγησαν εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο ιστορικός σύλλογος εξακολουθεί να συγκεντρώνει χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες του.



Η εικόνα από την αναμέτρηση με τη Μοντ ντε Μαρσάν ήταν εντυπωσιακή, καθώς σχεδόν 11.000 θεατές βρέθηκαν στο «Ματμούτ Ατλαντίκ», δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε τις μεγάλες στιγμές της ομάδας στη Ligue 1. Πρόκειται, μάλιστα, για αριθμό που αποτελεί ρεκόρ προσέλευσης στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Γαλλίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει ο σύλλογος.

Η Μπορντό, που ιδρύθηκε το 1881, αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Στη μακρά διαδρομή της έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας και τέσσερα Κύπελλα, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χτίζοντας μια σπουδαία ποδοσφαιρική παράδοση.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών είχαν δραματικές συνέπειες για το μέλλον της. Από την περίοδο 2024-25, ο σύλλογος βρέθηκε εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της χώρας και αναγκάστηκε να συνεχίσει την πορεία του στην έκτη κατηγορία.


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