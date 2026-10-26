Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο

Παρά το γεγονός πως η ομάδα αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Γαλλίας, οι οπαδοί της Μπορντό συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο