Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο
Η Μπορντό σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης: Σχεδόν 11.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για αγώνα έκτης κατηγορίας, βίντεο
Παρά το γεγονός πως η ομάδα αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία της Γαλλίας, οι οπαδοί της Μπορντό συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο
Η Μπορντό μπορεί να βρίσκεται μακριά από τις ημέρες της δόξας της, όμως οι οπαδοί της αποδεικνύουν πως η αγάπη για την ομάδα δεν εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται. Παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που την οδήγησαν εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο ιστορικός σύλλογος εξακολουθεί να συγκεντρώνει χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες του.
Η εικόνα από την αναμέτρηση με τη Μοντ ντε Μαρσάν ήταν εντυπωσιακή, καθώς σχεδόν 11.000 θεατές βρέθηκαν στο «Ματμούτ Ατλαντίκ», δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε τις μεγάλες στιγμές της ομάδας στη Ligue 1. Πρόκειται, μάλιστα, για αριθμό που αποτελεί ρεκόρ προσέλευσης στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Γαλλίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει ο σύλλογος.
Η Μπορντό, που ιδρύθηκε το 1881, αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Στη μακρά διαδρομή της έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας και τέσσερα Κύπελλα, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χτίζοντας μια σπουδαία ποδοσφαιρική παράδοση.
Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών είχαν δραματικές συνέπειες για το μέλλον της. Από την περίοδο 2024-25, ο σύλλογος βρέθηκε εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της χώρας και αναγκάστηκε να συνεχίσει την πορεία του στην έκτη κατηγορία.
11,000 plus fans in attendance for Girondins de Bordeaux in the sixth tier of football in France 🤯 Let’s hope their rise back up the pyramid is fast and furious 💪 https://t.co/1GSoP3qq0I— Football Heritage (@footyheritage) October 25, 2026
Η εικόνα από την αναμέτρηση με τη Μοντ ντε Μαρσάν ήταν εντυπωσιακή, καθώς σχεδόν 11.000 θεατές βρέθηκαν στο «Ματμούτ Ατλαντίκ», δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε τις μεγάλες στιγμές της ομάδας στη Ligue 1. Πρόκειται, μάλιστα, για αριθμό που αποτελεί ρεκόρ προσέλευσης στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Γαλλίας, αναδεικνύοντας τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει ο σύλλογος.
Η Μπορντό, που ιδρύθηκε το 1881, αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Στη μακρά διαδρομή της έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας και τέσσερα Κύπελλα, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χτίζοντας μια σπουδαία ποδοσφαιρική παράδοση.
Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών είχαν δραματικές συνέπειες για το μέλλον της. Από την περίοδο 2024-25, ο σύλλογος βρέθηκε εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της χώρας και αναγκάστηκε να συνεχίσει την πορεία του στην έκτη κατηγορία.
After suffering financial problems, former French giants Bordeaux now play in the 6th division in France. 🇫🇷 That hasn't stopped their fans showing INCREDIBLE loyalty to their team - it sounds louder than Old Trafford in there... 👀 https://t.co/3F3Nt4OdrI— Sleeper Football (@SleeperFooty) October 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα