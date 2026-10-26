Ισπανία: Βάζουν 5.150 φωτοβολταϊκά πάνω από ελαιώνα χωρίς να κόψουν ούτε ένα δέντρο

Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και η παραδοσιακή γεωργία μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο. Αυτό επιχειρεί να αποδείξει ένα νέο έργο στην Ισπανία, όπου περισσότερα από 5.150 φωτοβολταϊκά πάνελ θα εγκατασταθούν πάνω από έναν ελαιώνα που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή.Το έργο υλοποιείται στο Βίλτσες της επαρχίας Χαέν, στην Ανδαλουσία, από την Acesur, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του ελαιολάδου, σε συνεργασία με την Greening. Στόχος είναι να καλύπτεται το 95% των ενεργειακών αναγκών της μονάδας τυποποίησης της εταιρείας, χωρίς να σταματήσει η καλλιέργεια και η συγκομιδή της ελιάς. Η εγκατάσταση αποτελεί ένα παράδειγμα αγροβολταϊκής τεχνολογίας, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει την ίδια έκταση τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την αγροτική δραστηριότητα.Τα φωτοβολταϊκά θα βρίσκονται πάνω από τέσσερα μέτρα από το έδαφοςΗ εγκατάσταση θα έχει ισχύ 3,65 MWp και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 5.150 φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία θα τοποθετηθούν σε ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων από το έδαφος. Η ανυψωμένη κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη διατήρηση των ελαιόδεντρων και να μην εμποδίζει τις εργασίες στο χωράφι, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής του καρπού. Παράλληλα, το έργο θα διαθέτει σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες χωρητικότητας 3 MWh. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και να αυξήσει την ενεργειακή της αυτονομία. Η βασική ιδέα της αγροβολταϊκής τεχνολογίας είναι η συνδυασμένη χρήση μιας γεωργικής έκτασης, ώστε η παραγωγή ενέργειας να μην απαιτεί κατ’ ανάγκη την εγκατάλειψη της καλλιέργειας.Το έργο έχει λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), τον ισπανικό οργανισμό για τη διαφοροποίηση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η Acesur χαρακτηρίζει την εγκατάσταση μία από τις πιο φιλόδοξες και προηγμένες πρωτοβουλίες αγροβολταϊκής τεχνολογίας στην Ισπανία, καθώς συνδυάζει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με έναν παραδοσιακό ελαιώνα που εξακολουθεί να παράγει καρπό. Το εγχείρημα εντάσσεται στο σχέδιο απανθρακοποίησης της εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε το 2021 και προβλέπει συνολικές επενδύσεις εννέα εκατομμυρίων ευρώ έως το 2028.