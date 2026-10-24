ΗΠΑ: Άφησε το σπίτι της και μετακόμισε σε κατοικία 37 τ.μ. στην αυλή της κόρης της για να βλέπει καθημερινά τις εγγονές της
ΗΠΑ: Άφησε το σπίτι της και μετακόμισε σε κατοικία 37 τ.μ. στην αυλή της κόρης της για να βλέπει καθημερινά τις εγγονές της
Η Ντενίζ Μάρτιν μετακόμισε σε κατοικία 37 τ.μ. στην αυλή της κόρης της στο Όρεγκον, για να βρίσκεται κοντά στις δύο εγγονές της και να βοηθά στη φροντίδα τους
Μια διαφορετική επιλογή για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση έκανε η 65χρονη Ντενίζ Μάρτιν στις ΗΠΑ, καθώς αποφάσισε να εγκατασταθεί σε ένα μικρό σπίτι 37 τετραγωνικών μέτρων στην αυλή της κόρης της. Βασικός λόγος της απόφασής της ήταν να βρίσκεται κοντά στις εγγονές της και να συμμετέχει στην καθημερινότητά τους, χωρίς να εγκαταλείψει την ανεξαρτησία της.
Η Μάρτιν μετακόμισε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Αριζόνα στο Μπεντ του Όρεγκον. Η νέα της κατοικία κατασκευάστηκε στο οικόπεδο όπου ζει η κόρη της με την οικογένειά της, επιτρέποντάς της να έχει τον δικό της χώρο, αλλά και να βρίσκεται σε απόσταση λίγων βημάτων από τα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η Μάρτιν μετακόμισε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Αριζόνα στο Μπεντ του Όρεγκον. Η νέα της κατοικία κατασκευάστηκε στο οικόπεδο όπου ζει η κόρη της με την οικογένειά της, επιτρέποντάς της να έχει τον δικό της χώρο, αλλά και να βρίσκεται σε απόσταση λίγων βημάτων από τα παιδιά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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