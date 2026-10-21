Μέσα σε πέντε χρόνια, δύτης τοποθέτησε 25.800 τσουβάλια τσιμέντου και έσωσε καθεδρικό ναό στην Αγγλία

Στα ακατάλληλα θεμέλια του καθεδρικού ναού του Γουίντσεστερ, ο δύτης Ουίλιαμ Γουόκερ εργάστηκε επί πέντε χρόνια στο σκοτάδι για να αποτρέψει την κατάρρευση