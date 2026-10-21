Ένταση στην Πόρτο μετά τη νέα ήττα στο Champions League - Η αντιπαράθεση των Κιβιόρ και Μπέντναρεκ με τους οπαδούς, βίντεο
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Πόρτο Αϊντχόφεν Champions League Οπαδοί

Ένταση στην Πόρτο μετά τη νέα ήττα στο Champions League - Η αντιπαράθεση των Κιβιόρ και Μπέντναρεκ με τους οπαδούς, βίντεο

Λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές της Πόρτο και τους οπαδούς των «δράκων», μετά την εντός έδρας ήττα απέναντι στην Αϊντχόφεν για το Champions League

Ένταση στην Πόρτο μετά τη νέα ήττα στο Champions League - Η αντιπαράθεση των Κιβιόρ και Μπέντναρεκ με τους οπαδούς, βίντεο

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Πόρτο μετά την ήττα με 1-0 από την Αϊντχόφεν στο «Ντραγκάο», αποτέλεσμα που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή της πορεία. Οι «δράκοι» γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους στο Champions League, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων τους.

Η απογοήτευση έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Όταν οι ποδοσφαιριστές πλησίασαν τις εξέδρες για να χαιρετήσουν τον κόσμο, αντί για την καθιερωμένη υποστήριξη εισέπραξαν αποδοκιμασίες και έντονες διαμαρτυρίες για την εικόνα της ομάδας και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.



Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη όταν ο Γιαν Μπέντναρεκ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες με ειρωνικά χειροκροτήματα και μια εμφανή κίνηση προς τη φανέλα του. Η αντίδρασή του προκάλεσε νέα ένταση, με τον Άλαν Βαρέλα να παρεμβαίνει και να τον απομακρύνει, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Γιακούμπ Κιβιόρ, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη συμπεριφορά των οπαδών και ενεπλάκη σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μαζί τους. Το κλίμα στο γήπεδο ήταν βαρύ, με την απογοήτευση για τη νέα ευρωπαϊκή αποτυχία να μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές.

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής της ομάδας, Φραντσέσκο Φαριόλι, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, επιχειρώντας να ηρεμήσει τους παίκτες και να απευθυνθεί με ψυχραιμία στους οπαδούς, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στο «Ντραγκάο».

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