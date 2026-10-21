Αγόρασε εγκαταλελειμμένη εκκλησία για 40.000€ και την μετέτρεψε στο σπίτι των ονείρων της: «Έχει τρύπες στο μέγεθος ανθρώπου»
Αγόρασε εγκαταλελειμμένη εκκλησία για 40.000€ και την μετέτρεψε στο σπίτι των ονείρων της: «Έχει τρύπες στο μέγεθος ανθρώπου»
45χρονη διακοσμήτρια στις ΗΠΑ αγόρασε εγκαταλελειμμένη εκκλησία του 1898 στο Μίσιγκαν για 45.000 δολάρια, μετατρέποντας την στο σπίτι των ονείρων της
Η Γουίτνεϊ Άντερσον, 45χρονη Αμερικανίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή στη ζωή της, αγοράζοντας μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στο Μίσιγκαν έναντι 45.000 δολαρίων για να τη μετατρέψει σε κατοικία. Το εγχείρημα, το οποίο ονόμασε «chouse» (από τις λέξεις church και house), πραγματοποιεί ένα παιδικό της όνειρο, αποτελώντας παράλληλα τη μεγαλύτερη προσωπική και οικονομική πρόκληση της ζωής της.
Δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, η Άντερσον έχει επενδύσει περίπου 194.000 δολάρια και παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμα εγγυήσεις για την κερδοφορία της επένδυσης. «Αυτή παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου», δηλώνει η ίδια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, η Άντερσον έχει επενδύσει περίπου 194.000 δολάρια και παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμα εγγυήσεις για την κερδοφορία της επένδυσης. «Αυτή παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου», δηλώνει η ίδια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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