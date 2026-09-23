Το ρομπότ-«βάτραχος» των 98 γραμμαρίων: Πηδά, ανεβαίνει σκάλες, κάνει τούμπες και μετά... κολυμπά!
Το ρομπότ-«βάτραχος» των 98 γραμμαρίων: Πηδά, ανεβαίνει σκάλες, κάνει τούμπες και μετά... κολυμπά!
Ερευνητές δημιούργησαν ένα μικροσκοπικό ρομπότ που πηδά, ανεβαίνει σκάλες, κινείται σε γρασίδι και άμμο και μπορεί ακόμη και να κολυμπήσει
Ένα μικροσκοπικό ρομπότ που χωρά στην παλάμη του χεριού μπορεί να πηδά σαν βάτραχος, να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες, να κινείται σε άμμο και γρασίδι, ακόμη και να κολυμπά. Το πρωτότυπο αναπτύχθηκε από ερευνητές του University of Michigan και του UCLA και αξιοποιεί έναν ιδιαίτερο μηχανισμό που μετατρέπει την αργή κίνηση μικρών κινητήρων σε απότομες και γρήγορες κινήσεις.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού μικρών ρομπότ, στα οποία το μέγεθος και το βάρος περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης ισχυρών κινητήρων και μεγάλων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού μικρών ρομπότ, στα οποία το μέγεθος και το βάρος περιορίζουν τη δυνατότητα χρήσης ισχυρών κινητήρων και μεγάλων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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