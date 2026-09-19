64 χλμ. κάτω από τις Άλπεις και τρένα με 250 χλμ./ώρα: Το γιγαντιαίο έργο που ενώνει Αυστρία και Ιταλία

Το έργο βρίσκεται περίπου στο 96% της διάνοιξης και η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2032