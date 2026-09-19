64 χλμ. κάτω από τις Άλπεις και τρένα με 250 χλμ./ώρα: Το γιγαντιαίο έργο που ενώνει Αυστρία και Ιταλία
64 χλμ. κάτω από τις Άλπεις και τρένα με 250 χλμ./ώρα: Το γιγαντιαίο έργο που ενώνει Αυστρία και Ιταλία
Το έργο βρίσκεται περίπου στο 96% της διάνοιξης και η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2032
Ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα της Ευρώπης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, καθώς η διάνοιξη του Brenner Base Tunnel προχωρά με ταχύ ρυθμό κάτω από τις Άλπεις. Το έργο συνδέει το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με το Φόρτετσα της Ιταλίας και, όταν ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο.
Η τελευταία μεγάλη εξέλιξη ήρθε στις 25 Αυγούστου 2026, όταν το τεράστιο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων «Wilma» έφτασε στον προορισμό του. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της δυτικής κύριας σήραγγας σε όλο το μήκος της, περίπου 55 χιλιομέτρων, από το φαράγγι Sill κοντά στο Ίνσμπρουκ μέχρι το Φόρτετσα στο Νότιο Τιρόλο. Η BBT SE χαρακτηρίζει το γεγονός ως την πρώτη φορά που μία από τις κύριες σιδηροδρομικές σήραγγες του έργου έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η τελευταία μεγάλη εξέλιξη ήρθε στις 25 Αυγούστου 2026, όταν το τεράστιο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων «Wilma» έφτασε στον προορισμό του. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της δυτικής κύριας σήραγγας σε όλο το μήκος της, περίπου 55 χιλιομέτρων, από το φαράγγι Sill κοντά στο Ίνσμπρουκ μέχρι το Φόρτετσα στο Νότιο Τιρόλο. Η BBT SE χαρακτηρίζει το γεγονός ως την πρώτη φορά που μία από τις κύριες σιδηροδρομικές σήραγγες του έργου έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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