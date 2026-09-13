Μετά τα καπάκια στα μπουκάλια τι; Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζουν τις συσκευασίες

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Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν σημαντικές αλλαγές στις συσκευασίες, από τα πλαστικά μπουκάλια μέχρι τα υλικά μεταφοράς, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Αυγούστου 2026, επεκτείνοντας τους περιορισμούς που είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητοί στην καθημερινότητα των καταναλωτών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αλλαγή που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο του 2024, όταν τα καπάκια στα πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών άρχισαν να παραμένουν μόνιμα συνδεδεμένα με το μπουκάλι.Στόχος ήταν να περιοριστεί το ενδεχόμενο να καταλήγουν τα καπάκια στη φύση και να διευκολυνθεί η συλλογή και ανακύκλωσή τους μαζί με το υπόλοιπο μπουκάλι. Τώρα, η ΕΕ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας νέες υποχρεώσεις σε κατασκευαστές και διανομείς.Περισσότερο ανακυκλωμένο υλικό στις συσκευασίεςΟι νέοι κανόνες προβλέπουν ελάχιστα ποσοστά ανακυκλωμένου υλικού που θα πρέπει να περιέχουν διάφοροι τύποι πλαστικών συσκευασιών από το 2030, ενώ παράλληλα, έως την 1η Ιανουαρίου 2030, όλες οι συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες ή τουλάχιστον μερικώς ανακυκλώσιμες.Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων, καθώς από το 2030, τουλάχιστον το 40% αυτών θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιούμενο, ενώ το ποσοστό θα αυξηθεί σταδιακά και θα φτάσει το 70% το 2040.Η λογική πίσω από το μέτρο είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από προϊόντα μίας χρήσης και να ενισχυθούν συστήματα διανομής που βασίζονται σε επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια, δοχεία και άλλα υλικά.Τέλος στις συσκευασίες που «μεγαλώνουν» τα προϊόνταΑπό το 2030 θα απαγορεύονται επίσης και ορισμένες συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κάνουν ένα προϊόν να φαίνεται μεγαλύτερο από την πραγματική του ποσότητα.Στο στόχαστρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, οι συσκευασίες διπλού τοιχώματος, οι ψεύτικοι πάτοι και άλλες κατασκευές που προσθέτουν περιττό όγκο χωρίς ουσιαστικό όφελος για το προϊόν. Εξαιρέσεις θα υπάρχουν όταν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προστατεύεται νομικά μέσω δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων.Γιατί μπορεί να αλλάξει το χρώμα των μπουκαλιώνΜία από τις αλλαγές που ενδέχεται να παρατηρήσουν οι καταναλωτές αφορά την εμφάνιση των πλαστικών μπουκαλιών, καθώς η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού μπορεί να επηρεάσει το χρώμα και τη διαφάνεια των συσκευασιών. Σε αντίθεση με το παρθένο πλαστικό, το ανακυκλωμένο υλικό δεν επιτρέπει πάντοτε την παραγωγή απολύτως διάφανων μπουκαλιών.