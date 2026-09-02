ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα
ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα
Μηχανικοί στο Μέιν δοκιμάζουν χιλιάδες τεμαχισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα, με στόχο να περιορίσουν τις φθορές από τον παγετό και την απόψυξη
Σε έναν αγροτικό δρόμο στο Μέιν των ΗΠΑ, μηχανικοί αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια ασυνήθιστη λύση, να τοποθετήσουν περίπου 20.000 μεταχειρισμένα ελαστικά κάτω από το οδόστρωμα. Στόχος του πειράματος είναι να βελτιωθεί η αντοχή των δρόμων στους κύκλους παγετού και απόψυξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, αλλά και να αξιοποιηθεί ένας μεγάλος όγκος ελαστικών που καταλήγουν στα απορρίμματα.
Το Μέιν διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο χωμάτινων και χαλικόστρωτων δρόμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Τον χειμώνα, το νερό στο έδαφος παγώνει και το έδαφος σκληραίνει, ενώ όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ξεκινά η απόψυξη. Το έδαφος γίνεται τότε μαλακό και ασταθές, ενώ η διέλευση βαρέων οχημάτων ευνοεί την εμφάνιση λακκουβών, αυλακώσεων και άλλων παραμορφώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το Μέιν διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο χωμάτινων και χαλικόστρωτων δρόμων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Τον χειμώνα, το νερό στο έδαφος παγώνει και το έδαφος σκληραίνει, ενώ όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ξεκινά η απόψυξη. Το έδαφος γίνεται τότε μαλακό και ασταθές, ενώ η διέλευση βαρέων οχημάτων ευνοεί την εμφάνιση λακκουβών, αυλακώσεων και άλλων παραμορφώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα