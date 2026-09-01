Νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Αιγυπτιακής ερήμου: Τα ευρήματα που δείχνουν πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος
Νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Αιγυπτιακής ερήμου: Τα ευρήματα που δείχνουν πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος
Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν πλούσια συλλογή απολιθωμένων δοντιών καρχαρία στην έρημο της Αιγύπτου, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός ακμάζοντος θαλάσσιου οικοσυστήματος
Οι καρχαρίες βρίσκονται στον πλανήτη εδώ και 450 εκατομμύρια χρόνια (πριν από τα πρώτα δέντρα δηλαδή) σε έναν κόσμο που ελάχιστα θύμιζε τη σημερινή του μορφή. Περιοδικά, νέες ανακαλύψεις απολιθωμάτων έρχονται να υπενθυμίσουν αυτή την εντυπωσιακή μακροζωία του είδους, όπως συνέβη πρόσφατα στις ερημικές εκτάσεις της Αιγύπτου.
Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, στη νοτιοδυτική έρημο της χώρας, περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου. Σε γεωλογικό στρώμα που χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο (πριν από 100,5 έως 66 εκατομμύρια χρόνια), ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Τάρεκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου εντόπισε έναν σημαντικό θησαυρό από προϊστορικά δόντια καρχαριών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, στη νοτιοδυτική έρημο της χώρας, περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου. Σε γεωλογικό στρώμα που χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο (πριν από 100,5 έως 66 εκατομμύρια χρόνια), ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Τάρεκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου εντόπισε έναν σημαντικό θησαυρό από προϊστορικά δόντια καρχαριών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα