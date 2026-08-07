25χρονος μετέτρεψε το γκαράζ του παππού του σε «πράσινη επιχείρηση» εκατ. δολαρίων: «Χαίρομαι που έμεινα εδώ»
25χρονος μετέτρεψε το γκαράζ του παππού του σε «πράσινη επιχείρηση» εκατ. δολαρίων: «Χαίρομαι που έμεινα εδώ»
Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ένας Ιταλός κατάφερε να μετατρέψει το πάθος του για τη βοτανολογία σε μια επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε από το γκαράζ του παππού του
Ο 25χρονος Italo Risi κατάφερε να μετατρέψει τη μεγάλη του αγάπη για τη φύση σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα που έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της ιταλικής περιφέρειας Μολίζε.
Η εταιρεία του, Matese Officinale, γεννήθηκε ανάμεσα στα βουνά της περιοχής με τον πιο ταπεινό τρόπο, μέσα από δοκιμές και συνταγές που ετοίμαζε στο γκαράζ του παππού του.
Το παιδικό του πάθος μετατράπηκε σε επιχείρηση εκατ. δολαρίων
Από παιδί συνόδευε τους γονείς του στο μάζεμα άγριων βοτάνων για την παρασκευή αφεψημάτων και σπιτικών λικέρ. Αυτές οι εξορμήσεις πυροδότησαν το ενδιαφέρον του για τη βοτανολογία και τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών.
«Χαίρομαι που έμεινα εδώ», δηλώνει ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος επέλεξε να επενδύσει στον τόπο του αντί να μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως έκαναν πολλοί φίλοι του.
Αφού σπούδασε βοτανολογία και κοσμητολογία, αφιέρωσε αρκετά χρόνια στην έρευνα και την καταγραφή των αυτοφυών ειδών του όρους Μάτεσε. Το 2024 ίδρυσε και επίσημα τη Matese Officinale με τη στήριξη της οικογένειάς του, η οποία συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση.
www.gazzetta.gr
Η εταιρεία του, Matese Officinale, γεννήθηκε ανάμεσα στα βουνά της περιοχής με τον πιο ταπεινό τρόπο, μέσα από δοκιμές και συνταγές που ετοίμαζε στο γκαράζ του παππού του.
Το παιδικό του πάθος μετατράπηκε σε επιχείρηση εκατ. δολαρίων
Από παιδί συνόδευε τους γονείς του στο μάζεμα άγριων βοτάνων για την παρασκευή αφεψημάτων και σπιτικών λικέρ. Αυτές οι εξορμήσεις πυροδότησαν το ενδιαφέρον του για τη βοτανολογία και τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών.
«Χαίρομαι που έμεινα εδώ», δηλώνει ο νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος επέλεξε να επενδύσει στον τόπο του αντί να μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως έκαναν πολλοί φίλοι του.
Αφού σπούδασε βοτανολογία και κοσμητολογία, αφιέρωσε αρκετά χρόνια στην έρευνα και την καταγραφή των αυτοφυών ειδών του όρους Μάτεσε. Το 2024 ίδρυσε και επίσημα τη Matese Officinale με τη στήριξη της οικογένειάς του, η οποία συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση.
www.gazzetta.gr
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