Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης

Μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη μετατράπηκε σε αγροτική δύναμη, παράγοντας ετησίως χιλιάδες τόνους σταφυλιού που τροφοδοτούν τα ευρωπαϊκά σουπερμάρκετ